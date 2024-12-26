Дрони атакували нафтопереробну станцію у Брянській області РФ

У Брянській області безпілотники завдали удару по нафтопереробній станції "Десна", яка належить компанії "Транснєфть – Дружба". Внаслідок атаки пошкоджень зазнали дві трансформаторні підстанції.
Головні тези:
- Безпілотники атакували нафтопереробну станцію 'Десна' у Брянській області, завдаючи пошкоджень трансформаторним підстанціям.
- Російські ЗМІ повідомляють про атаку дронів із вибухівкою, де чотири з них були знищені засобами протиповітряної оборони.
- Попередні атаки дронів у Брянській області відбулися в ніч на 11 грудня, коли ГУР МО та Сил ОУ здійснили ураження на паливно-енергетичний комплекс.
- Атака на паливно-енергетичний комплекс у Брянській області РФ є відповіддю на російську агресію проти України та її підтримку паливно-мастильними матеріалами.
Що відомо про атаку дронів у Брянській області
Як зазначають росЗМІ, безпілотники з вибухівкою атакували станцію, при цьому чотири з них нібито були знищені засобами протиповітряної оборони.
Один із дронів, що приземлився, було нібито знешкоджено після вилучення вибухового пристрою.
Під час атаки пошкоджено дві трансформаторні підстанції: корпуси та вікна об’єктів. Постраждалих, за попередніми даними, немає.
Попередні атаки дронів у Брянській області. Що відомо
У ніч на 11 грудня безпілотники ГУР МО та Сил Оборони України здійснили атаку на паливно-енергетичний комплекс у Брянській області країни-агресорки Росії. Про це повідомляють джерела online.ua в українській воєнній розвідці.
Згідно з даними джерел у розвідці, вогневе ураження нафтобази “Нєфтєбаза Брянская” відбулося в період між 00:00 та 00:30 11 грудня.
Інсайдер також підтвердив, що в результаті ударів “невгамовних пташок” вдалося уразити щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу.
Представники Сил Оборони України звертають увагу на те, що даний обʼєкт безпосередньо задіяний в підтримці російської агресії проти України.
Насамперед йдеться про забезпечення окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.
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