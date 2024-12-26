Дрони атакували нафтопереробну станцію у Брянській області РФ

У Брянській області безпілотники завдали удару по нафтопереробній станції "Десна", яка належить компанії "Транснєфть – Дружба". Внаслідок атаки пошкоджень зазнали дві трансформаторні підстанції.

Що відомо про атаку дронів у Брянській області

Як зазначають росЗМІ, безпілотники з вибухівкою атакували станцію, при цьому чотири з них нібито були знищені засобами протиповітряної оборони.

Один із дронів, що приземлився, було нібито знешкоджено після вилучення вибухового пристрою.

Напередодні на цій же території ППО знищила групу дронів, що несли вибухівку масою до 3 кг. Два апарати впали на територію НПС: вибухівку з одного знешкодили за межами об'єкта, — заявили в росЗМІ. Поширити

Під час атаки пошкоджено дві трансформаторні підстанції: корпуси та вікна об’єктів. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Попередні атаки дронів у Брянській області. Що відомо

У ніч на 11 грудня безпілотники ГУР МО та Сил Оборони України здійснили атаку на паливно-енергетичний комплекс у Брянській області країни-агресорки Росії. Про це повідомляють джерела online.ua в українській воєнній розвідці.

Згідно з даними джерел у розвідці, вогневе ураження нафтобази “Нєфтєбаза Брянская” відбулося в період між 00:00 та 00:30 11 грудня.

Інсайдер також підтвердив, що в результаті ударів “невгамовних пташок” вдалося уразити щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу.

Представники Сил Оборони України звертають увагу на те, що даний обʼєкт безпосередньо задіяний в підтримці російської агресії проти України.

Насамперед йдеться про забезпечення окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.