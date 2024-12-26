Дроны атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Брянской области РФ

В Брянской области беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающей станции "Десна", принадлежащей компании "Транснефть – Дружба". В результате атаки повреждения получили две трансформаторные подстанции.

Что известно об атаке дронов в Брянской области

Как отмечают росСМИ, беспилотники со взрывчаткой атаковали станцию, при этом четыре из них якобы были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Один из приземлившихся дронов был якобы обезврежен после извлечения взрывного устройства.

Накануне на этой же территории ПВО уничтожило группу дронов, несших взрывчатку массой до 3 кг. Два аппарата упали на территорию НПС: взрывчатку с одного обезвредили за пределами объекта, — заявили в РосСМИ. Поделиться

Во время атаки повреждены две трансформаторные подстанции: корпуса и окна объектов. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Предварительные атаки дронов в Брянской области. Что известно

В ночь на 11 декабря беспилотники ГУР МО и Сил Обороны Украины совершили атаку на топливно-энергетический комплекс в Брянской области страны-агрессоры России. Об этом сообщают источники online.ua в украинской военной разведке.

Согласно данным источников в разведке, огневое поражение нефтебазы "Нефтебаза Брянская" произошло в период между 00:00 и 00:30 11 декабря.

Инсайдер также подтвердил, что в результате ударов "неугомонных птиц" удалось поразить по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса.

Представители Сил Обороны Украины обращают внимание, что данный объект непосредственно задействован в поддержке российской агрессии против Украины.

В первую очередь речь идет об обеспечении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.