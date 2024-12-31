Україна знайде рішення для протидії на фронті оптоволоконним дронам РФ — Буданов

Використання росіянами оптоволоконних FPV-дронів є великою проблемою, яку потрібно вирішити наступного року.
Головні тези:
- Україна активно працює над пошуком ефективного рішення для протидії оптоволоконним дронам РФ, які стали серйозною загрозою на фронті.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони визначило використання оптоволоконних FPV-дронів російською стороною як велику проблему, яку необхідно вирішити.
- Українські безпілотні літальні апарати можуть вражати віддалені ворожі цілі на відстані до 2 тисяч кілометрів, що підтверджує їх високу ефективність.
- Успішні операції ГУР, зокрема удари по морській базі Каспійської флотилії ВМФ Росії, свідчать про великий потенціал та силу українських військових дронів.
- Пошук розв'язання для боротьби з оптоволоконними дронами стане одним із пріоритетів української армії у наступному році, що сприятиме підвищенню обороноздатності країни.
Буданов анонсував роботу над розв'язанням проблеми новітніх російських дронів
Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
У ГУР розповіли про можливості вдосконалених українських дронів
З заявою з цього приводу виступив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
За його словами, наразі українські безпілотні літальні апарати можуть вражати ворожі цілі, що знаходяться на відстані до 2 тисяч кілометрів.
З того, що можемо говорити, — це вже не секрет — до двох тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати. У більшості інших випадків ми не підтверджуємо та не спростовуємо. Можу лише сказати, що вибухає там не просто так.
На цьому тлі варто нагадати, що 6 листопада українські безпілотники уразили морську базу Каспійської флотилії ВМФ Росії. Це була ще одна успішна операція ГУР.
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