Україна знайде рішення для протидії на фронті оптоволоконним дронам РФ — Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна знайде рішення для протидії на фронті оптоволоконним дронам РФ — Буданов

Буданов
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Використання росіянами оптоволоконних FPV-дронів є великою проблемою, яку потрібно вирішити наступного року.

Головні тези:

  • Україна активно працює над пошуком ефективного рішення для протидії оптоволоконним дронам РФ, які стали серйозною загрозою на фронті.
  • Головне управління розвідки Міністерства оборони визначило використання оптоволоконних FPV-дронів російською стороною як велику проблему, яку необхідно вирішити.
  • Українські безпілотні літальні апарати можуть вражати віддалені ворожі цілі на відстані до 2 тисяч кілометрів, що підтверджує їх високу ефективність.
  • Успішні операції ГУР, зокрема удари по морській базі Каспійської флотилії ВМФ Росії, свідчать про великий потенціал та силу українських військових дронів.
  • Пошук розв'язання для боротьби з оптоволоконними дронами стане одним із пріоритетів української армії у наступному році, що сприятиме підвищенню обороноздатності країни.

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Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

У війні дронів ми перемагаємо. Але росіяни масово пішли на використання оптоволоконних дронів. Це величезна для нас проблема, тому що засобами РЕБ їх зупинити неможливо, мається на увазі використання FPV-дронів. Це ноу-хау і тренд цього року. У наступному році будемо всі разом шукати логічне рішення, як боротися з величезною кількістю таких апаратів.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

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З заявою з цього приводу виступив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, наразі українські безпілотні літальні апарати можуть вражати ворожі цілі, що знаходяться на відстані до 2 тисяч кілометрів.

З того, що можемо говорити, — це вже не секрет — до двох тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати. У більшості інших випадків ми не підтверджуємо та не спростовуємо. Можу лише сказати, що вибухає там не просто так.

На цьому тлі варто нагадати, що 6 листопада українські безпілотники уразили морську базу Каспійської флотилії ВМФ Росії. Це була ще одна успішна операція ГУР.

Варто також зазначити, що відстань від державного кордону України до обʼєкта ураження складає близько 1500 кілометрів.

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