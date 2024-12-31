Україна знайде рішення для протидії на фронті оптоволоконним дронам РФ — Буданов

Буданов анонсував роботу над розв'язанням проблеми новітніх російських дронів

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

У війні дронів ми перемагаємо. Але росіяни масово пішли на використання оптоволоконних дронів. Це величезна для нас проблема, тому що засобами РЕБ їх зупинити неможливо, мається на увазі використання FPV-дронів. Це ноу-хау і тренд цього року. У наступному році будемо всі разом шукати логічне рішення, як боротися з величезною кількістю таких апаратів. Кирило Буданов Начальник ГУР

У ГУР розповіли про можливості вдосконалених українських дронів

З заявою з цього приводу виступив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, наразі українські безпілотні літальні апарати можуть вражати ворожі цілі, що знаходяться на відстані до 2 тисяч кілометрів.

З того, що можемо говорити, — це вже не секрет — до двох тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати. У більшості інших випадків ми не підтверджуємо та не спростовуємо. Можу лише сказати, що вибухає там не просто так.

На цьому тлі варто нагадати, що 6 листопада українські безпілотники уразили морську базу Каспійської флотилії ВМФ Росії. Це була ще одна успішна операція ГУР.