Украина найдет решение для противодействия на фронте оптоволоконным дронам РФ — Буданов

Использование россиянами оптоволоконных FPV-дронов является большой проблемой, которую нужно решить в следующем году.
Главные тезисы
- Оптоволоконные FPV-дроны РФ стали серьезной угрозой для Украины, требующей срочных решений для противодействия.
- Украинские беспилотники успешно поражают вражеские цели на расстоянии до 2 тысяч километров, демонстрируя высокую эффективность.
- Будущий год будет посвящен поиску логического решения по борьбе с оптоволоконными дронами, что укрепит обороноспособность страны.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов анонсировал работу над решением проблемы оптоволоконных дронов и призвал к совместным усилиям.
- Украинские беспилотники уже демонстрировали свой потенциал, успешно ударив по морской базе Каспийской флотилии ВМФ России.
Буданов анонсировал работу над решением проблемы новейших российских дронов
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
У ГУР рассказали о возможностях усовершенствованных украинских дронов
С заявлением на этот счет выступил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, украинские беспилотные летательные аппараты могут поражать враждебные цели, находящиеся на расстоянии до 2 тысяч километров.
Из того, что можем говорить — это уже не секрет — до двух тысяч километров украинские дальнобойные беспилотные летательные аппараты уже могут работать гипотетически. В большинстве других случаев мы не подтверждаем и не опровергаем. Могу только сказать, что взрывается там не просто так.
На этом фоне нужно напомнить, что 6 ноября украинские беспилотники поразили морскую базу Каспийской флотилии ВМФ России. Это была еще одна успешная операция ГУР.
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