Украина найдет решение для противодействия на фронте оптоволоконным дронам РФ — Буданов

Буданов анонсировал работу над решением проблемы новейших российских дронов

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

В войне дронов мы побеждаем. Но россияне массово пошли на использование оптоволоконных дронов. Это огромная для нас проблема, потому что средствами РЭБ их остановить невозможно, подразумевается использование FPV-дронов. Это ноу-хау и тренд в этом году. В следующем году будем все вместе искать логическое решение, как бороться с большим количеством таких аппаратов. Кирилл Буданов Начальник ГУР

У ГУР рассказали о возможностях усовершенствованных украинских дронов

С заявлением на этот счет выступил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, украинские беспилотные летательные аппараты могут поражать враждебные цели, находящиеся на расстоянии до 2 тысяч километров.

Из того, что можем говорить — это уже не секрет — до двух тысяч километров украинские дальнобойные беспилотные летательные аппараты уже могут работать гипотетически. В большинстве других случаев мы не подтверждаем и не опровергаем. Могу только сказать, что взрывается там не просто так.

На этом фоне нужно напомнить, что 6 ноября украинские беспилотники поразили морскую базу Каспийской флотилии ВМФ России. Это была еще одна успешная операция ГУР.