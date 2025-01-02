ВСУ получат более 10 новых моделей оптоволоконных дронов — почему это важно
Категория
Технологии
Дата публикации

ВСУ получат более 10 новых моделей оптоволоконных дронов — почему это важно

Министерство обороны Украины
Дроны
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Украинские производители показали более 10 моделей FPV-дронов, которыми можно управлять через оптоволокно. Беспилотники могут нести до 3 кг погрузки.

Главные тезисы

  • Получение более 10 новых моделей оптоволоконных дронов является важным шагом для развития беспилотных технологий в Вооруженных Силах Украины.
  • Украинские производители активно адаптируются к вызовам современной войны, представив новейшие модели оптоволоконных дронов способных нести до 3 кг нагрузки.
  • Военные операторы ВСУ высоко оценили новые модели FPV-дронов и проявили заинтересованность в их применении на практике.

Новые модели украинских оптоволоконных дронов прошли испытания

По данным Минобороны, эти дроны сейчас находятся на завершающем этапе кодификации и будут поставляться для нужд армии.

В мероприятии приняли участие отечественные производители, представившие более десятка моделей дронов, в том числе способных нести до 3 кг нагрузки.

Новые виды дронов положительно оценили опытные операторы БПЛА военнослужащие ВСУ. Они также проявили заинтересованность в поставке их в подразделения.

FPV-дроны, представленные на показе, находятся на завершающем этапе кодификации и будут поставляться для нужд армии.

Как пояснил руководитель управления беспилотных авиационных систем Главного управления инноваций Минобороны подполковник Евгений Ткаченко, враг продолжает наращивать возможности по применению технологий управления дронами через оптоволокно. Поэтому необходимо нивелировать его преимущества в этом сегменте.

Отечественные производители демонстрируют свою готовность быстро адаптироваться к современным вызовам войны и претворять в жизнь новейшие разработки.

Производство оружия в Украине

В Украине завершили испытания линейки БПЛА с оптоволоконной связью. Они обеспечивают защищенное управление даже в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

Использование россиянами оптоволоконных FPV-дронов является большой проблемой, которую нужно решить в следующем году.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

В войне дронов мы побеждаем. Но россияне массово пошли на использование оптоволоконных дронов. Это огромная для нас проблема, потому что средствами РЭБ их остановить невозможно, подразумевается использование FPV-дронов. Это ноу-хау и тренд в этом году. В следующем году будем все вместе искать логическое решение, как сражаться с огромным количеством таких аппаратов.

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