ВСУ получат более 10 новых моделей оптоволоконных дронов — почему это важно

Украинские производители показали более 10 моделей FPV-дронов, которыми можно управлять через оптоволокно. Беспилотники могут нести до 3 кг погрузки.
Главные тезисы
- Получение более 10 новых моделей оптоволоконных дронов является важным шагом для развития беспилотных технологий в Вооруженных Силах Украины.
- Украинские производители активно адаптируются к вызовам современной войны, представив новейшие модели оптоволоконных дронов способных нести до 3 кг нагрузки.
- Военные операторы ВСУ высоко оценили новые модели FPV-дронов и проявили заинтересованность в их применении на практике.
Новые модели украинских оптоволоконных дронов прошли испытания
По данным Минобороны, эти дроны сейчас находятся на завершающем этапе кодификации и будут поставляться для нужд армии.
В мероприятии приняли участие отечественные производители, представившие более десятка моделей дронов, в том числе способных нести до 3 кг нагрузки.
Новые виды дронов положительно оценили опытные операторы БПЛА военнослужащие ВСУ. Они также проявили заинтересованность в поставке их в подразделения.
Как пояснил руководитель управления беспилотных авиационных систем Главного управления инноваций Минобороны подполковник Евгений Ткаченко, враг продолжает наращивать возможности по применению технологий управления дронами через оптоволокно. Поэтому необходимо нивелировать его преимущества в этом сегменте.
Отечественные производители демонстрируют свою готовность быстро адаптироваться к современным вызовам войны и претворять в жизнь новейшие разработки.
Производство оружия в Украине
В Украине завершили испытания линейки БПЛА с оптоволоконной связью. Они обеспечивают защищенное управление даже в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.
Использование россиянами оптоволоконных FPV-дронов является большой проблемой, которую нужно решить в следующем году.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
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