ВСУ получат более 10 новых моделей оптоволоконных дронов — почему это важно

Украинские производители показали более 10 моделей FPV-дронов, которыми можно управлять через оптоволокно. Беспилотники могут нести до 3 кг погрузки.

Новые модели украинских оптоволоконных дронов прошли испытания

По данным Минобороны, эти дроны сейчас находятся на завершающем этапе кодификации и будут поставляться для нужд армии.

В мероприятии приняли участие отечественные производители, представившие более десятка моделей дронов, в том числе способных нести до 3 кг нагрузки.

Новые виды дронов положительно оценили опытные операторы БПЛА военнослужащие ВСУ. Они также проявили заинтересованность в поставке их в подразделения.

FPV-дроны, представленные на показе, находятся на завершающем этапе кодификации и будут поставляться для нужд армии. Поделиться

Как пояснил руководитель управления беспилотных авиационных систем Главного управления инноваций Минобороны подполковник Евгений Ткаченко, враг продолжает наращивать возможности по применению технологий управления дронами через оптоволокно. Поэтому необходимо нивелировать его преимущества в этом сегменте.

Отечественные производители демонстрируют свою готовность быстро адаптироваться к современным вызовам войны и претворять в жизнь новейшие разработки.

Производство оружия в Украине

В Украине завершили испытания линейки БПЛА с оптоволоконной связью. Они обеспечивают защищенное управление даже в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

Использование россиянами оптоволоконных FPV-дронов является большой проблемой, которую нужно решить в следующем году.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.