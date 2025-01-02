ЗСУ знищили 113 окупантів на Покровському напрямку від початку доби

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Від початку цієї доби відбулося 118 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Українські захисники знищили 113 окупантів на Покровському напрямку від початку доби.
- Ворожі підрозділи 27 разів намагалися прорвати оборону українських військових неподалік населених пунктів на Покровському напрямку.
- Ситуація на інших напрямках фронту також напружена: ворог активно атакує й українські захисники результативно відстоюють свої позиції.
Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті
Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.
Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку українськими воїни знешкодили 259 окупантів, 113 з них — безповоротно.
Також знищено БМП, два автомобілі, антену управління БпЛА, засіб супутникового зв’язку та мотоцикл, також пошкоджено дві одиниці автомобільного транспорту противника.
Ситуація на інших напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 22.00 02.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Російські загарбники завдали двох ракетних та 38 авіаударів, застосувавши дві ракети та 65 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 691 дрон-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. За сьогодні на даному напрямку українські захисники знешкодили 37 окупантів, знищили 32 БпЛА, місце зберігання боєприпасів та засіб зв’язку, також пошкодили артсистему та три одиниці автомобільної техніки.
На Куп’янському напрямку противник тричі проводив штурми позицій наших оборонців у районах Западного, Дворічної та Кругляківки. Українські захисники відбили одну атаку, ще дві — наразі тривають.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Макіївки, Тернів, Григорівки та в Серебрянському лісі. На даний час точиться чотири бої.
На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив одну спробу наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. Успіху не мав.
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість бойових зіткнень поблизу Часового Яру та Ступочок, чотири атаки успішно відбили наші захисники, триває два боєзіткнення.
На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк та Щербинівка. На даний час продовжуються два бойових зіткнення.
На Курахівському напрямку ворог також активний — 22 рази атакував наші позиції поблизу населених пунктів Слов’янка, Петропавлівка, Шевченко, Дачне та Курахове, п'ять боїв продовжуються.
На Времівському напрямку загарбники здійснили 20 наступальних дій неподалік Янтарного, Времівки, Великої Новосілки та в напрямку Костянтинополя, Розливу і Новосілки. Шість боєзіткнень досі продовжуються.
На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку ворог двічі безрезультатно атакував позиції наших військ.
В Курській області українські захисники відбили сім ворожих атак, два боєзіткнення тривають дотепер.
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