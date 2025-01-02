Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 70 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 02.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від цинічних обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Бачівськ та Порозок Сумської області; Тимофіївка Харківської області. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах Таратутиного та Покровки Сумської області.

Українські воїни за сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмових дії неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки. Одне боєзіткнення закінчилось, ще два - тривають. Авіаційних ударів КАБами зазнали Піщане та Іванівка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала десять разів поблизу Надії, Макіївки, Тернів, Григорівки та в Серебрянському лісі. Сім атак противника відбито, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку авіація ворога завдала ударів по Дронівці, Пазено та Сіверську, застосувавши чотири КАБ.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають спроби окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.