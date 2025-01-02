Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 70 бойових зіткнень від початку доби

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 72 бойових зіткнення.
Головні тези:
- Українські захисники відбили численні атаки російської армії в районах різних напрямків.
- Загальна кількість бойових зіткнень вже перевищила 70, що свідчить про активність оборони ЗСУ.
- Генштаб звітує про ліквідацію понад 1370 загарбників протягом доби.
Актуальна ситуація на фронті 2 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 02.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Від цинічних обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Бачівськ та Порозок Сумської області; Тимофіївка Харківської області. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах Таратутиного та Покровки Сумської області.
Українські воїни за сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмових дії неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки. Одне боєзіткнення закінчилось, ще два - тривають. Авіаційних ударів КАБами зазнали Піщане та Іванівка.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала десять разів поблизу Надії, Макіївки, Тернів, Григорівки та в Серебрянському лісі. Сім атак противника відбито, три боєзіткнення тривають.
На Сіверському напрямку авіація ворога завдала ударів по Дронівці, Пазено та Сіверську, застосувавши чотири КАБ.
На Краматорському напрямку українські захисники відбивають спроби окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.
На Торецькому напрямку противник атакував чотири рази неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Два бої завершилися без успіху для окупантів, ще два - продовжуються. Ударів трьома керованими авіабомбами зазнала Костянтинівка.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 18 атак, два боєзіткнення - досі тривають. Авіаудару зазнала Яблунівка.
Сьогодні на Курахівському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Курахового та Шевченка. 11 боїв завершено, ще два - продовжуються дотепер.
На Времівському напрямку окупанти 13 разів безрезультатно атакували позиції наших військ біля Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Улаклів, Андріївки та Новополя, скинувши чотири КАБ та застосувавши некеровані авіаракети.
На Оріхівському напрямку противник продовжує обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, ворог завдав авіаудару некерованими ракетами по Малих Щербаках та П’ятихатках.
На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі без успіху штурмували позиції наших оборонців. Ситуація контрольована.
В Курській області українські оборонці відбили одну атаку загарбників, ще два боєзіткнення тривають. Також росіяни завдали п’ять авіаційних ударів по території рф, скинувши при цьому п’ять КАБ.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1370 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9676 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 20056 (+13) од.;
артилерійських систем — 21552 (+20) од.;
РСЗВ — 1256 од.;
засобів ППО — 1032 од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 330 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21200 (+69) од.;
крилатих ракет — 3003 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 32729 (+54) од.;
спеціальної техніки — 3675 (+3) од.
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