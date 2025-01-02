ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 4 танки та 20 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 792 170 військових.
Головні тези:
- За добу українські військові знищили понад 1300 солдатів та велику кількість військової техніки РФ.
- Загальні втрати армії РФ з початку вторгнення становлять 792 170 військових, включаючи танки, артилерію та літаки.
- Протягом минулої доби на фронті реєструвалися 140 бойових зіткнень, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.
- У зіткненнях на фронті важливу роль відіграє підтримка авіації та ефективна оборона наших захисників.
- Рішуче опір українських військових призводить до значних втрат у російських військових та ускладнює плани окупації ворога.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1370 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9676 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 20056 (+13) од.;
артилерійських систем — 21552 (+20) од.;
РСЗВ — 1256 од.;
засоби ППО — 1032 од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 330 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21200 (+69) од.;
крилаті ракети — 3003 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 32729 (+54) од.;
спеціальна техніка — 3675 (+3) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки, Зеленого Гаю, Торського, Тернів та у Серебрянському лісі.
На Сіверському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Серебрянка.
На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Торецька, Диліївки та в напрямку Щербинівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак позицій наших військ поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового.
На Времівському напрямку противник здійснив 19 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара.
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