Між ЗСУ та армією РФ відбулося 101 бойове зіткнення від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти далі зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському, Времівському напрямках та на Курщині.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 101 ворожу атаку, тримаючи рубежі та руйнуючи плани росіян.
- Окупанти зосереджують свої зусилля на декількох напрямках, ведуть атаки на мирні населені пункти.
- Українські захисники успішно відбили 31 атаку на Курщині, завдаючи значних втрат ворогу.
- Ворог зазнав великих втрат у військовій техніці та особовому складі, що свідчить про неефективність їхніх дій.
- Активність ворожих атак триває на різних напрямках, Українські захисники продовжують відстоювати свої позиції.
Актуальна ситуація на фронті 1 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 01.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні міста та села нашої держави. Сьогодні постраждали населені пункти, серед яких Тимоновичі, Янжулівка, Карповичі, Залізний Міст, Миколаївка Чернігівської області; Тимофіївка Сумської області.
На Куп’янському напрямку ворог з початку доби проводить три спроби просунутися до наших позицій в районах Колісниківки, Загризового та Нової Кругляківки.
Агресор також збільшив кількість атак до шести на Лиманському напрямку. Атакує поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки.
На Краматорському напрямку наші захисники відбили дев’ять атак окупантів в районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед в районі Торецька та в напрямку Щербинівки. На даний час триває бій.
Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. Сімнадцять разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито ворожі атаки в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоолексіївки та Нововасилівки. Наразі тривають ще сім боєзіткнень.
Запеклі бої відбулись на Курахівському напрямку. Поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового протягом дня відбулося 11 бойових зіткнень, три ворожі атаки тривають.
На Времівському напрямку агресор 12 разів атакував позиції наших захисників в районі Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.
На Оріхівському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення в районі Новоандріївки, противник успіху не мав.
Сьогодні на Придніпровському напрямку українські захисники успішно відбили одну спробу противника потіснити наших оборонців із займаних позицій.
На Курщині українські захисники відбили 31 атаку загарбників, два боєзіткнення тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав одного ракетного та дев’ять авіаційних ударів, із застосуванням семи ракет та одинадцяти керованих бомб, та здійснив 198 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Втрати армії РФ станом на 1 січня 2025 року
особового складу — близько 790800 (+1250) осіб
танків — 9672 (+4) од,
бойових броньованих машин — 20043 (+13) од,
артилерійських систем — 21532 (+4) од,
РСЗВ — 1256 (+0) од,
засобів ППО — 1032 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 330 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21131 (+50),
крилатих ракет — 3003 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 32675 (+49) од,
спеціальної техніки — 3672 (+1)
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