Между ВСУ и армией РФ произошло 101 боевое столкновение с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 01.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные города и села нашего государства. Сегодня пострадали населенные пункты, среди которых Тимоновичи, Янжуловка, Карповичи, Железный Мост, Николаевка Черниговской области; Тимофеевка Сумской области.

На Купянском направлении враг с начала суток проводит три попытки продвинуться к нашим позициям в районах Колесниковки, Загрызового и Новой Кругляковки.

Агрессор также увеличил количество атак до шести на Лиманском направлении. Атакует вблизи Новосергеевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили девять атак кафиров в районе Временного Яра, Ступочек и Предтечиного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районе Торецка и в направлении Щербиновки. В настоящее время идет бой.

Активность врага сохраняется и на Покровском направлении. Семнадцать раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Отражены вражеские атаки в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоалексеевки и Нововасиловки. Сейчас продолжаются еще семь боестолкновений.