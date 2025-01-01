Между ВСУ и армией РФ произошло 101 боевое столкновение с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло 101 боевое столкновение с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток на фронте произошло 101 боевое столкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты дальше сосредотачивают усилия на Кураховском, Покровском, Времивском направлениях и на Курщине.

Главные тезисы

  • Украинские защитники успешно отражают вражеские атаки, держа рубежи и нанося значительные потери российской армии.
  • Оккупанты сосредотачивают усилия на нескольких направлениях, ведут атаки на мирные населенные пункты, что свидетельствует об их неэффективном действии.
  • Противник понес значительные потери в военной технике и личном составе, при этом украинские защитники успешно отбили 31 атаку на одном из направлений.
  • Боевые столкновения и атаки продолжаются на различных участках фронта, и усилия агрессора сохраняются на большом количестве направлений.
  • По состоянию на 1 января 2025 года, армия РФ понесла значительные потери как в личном составе, так и в технике, что подтверждает неудачность их стратегии вторжения.

Актуальная ситуация на фронте 1 января

Оперативная информация по состоянию на 16.00 01.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные города и села нашего государства. Сегодня пострадали населенные пункты, среди которых Тимоновичи, Янжуловка, Карповичи, Железный Мост, Николаевка Черниговской области; Тимофеевка Сумской области.

  • На Купянском направлении враг с начала суток проводит три попытки продвинуться к нашим позициям в районах Колесниковки, Загрызового и Новой Кругляковки.

  • Агрессор также увеличил количество атак до шести на Лиманском направлении. Атакует вблизи Новосергеевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки.

  • На Краматорском направлении наши защитники отбили девять атак кафиров в районе Временного Яра, Ступочек и Предтечиного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районе Торецка и в направлении Щербиновки. В настоящее время идет бой.

  • Активность врага сохраняется и на Покровском направлении. Семнадцать раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Отражены вражеские атаки в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоалексеевки и Нововасиловки. Сейчас продолжаются еще семь боестолкновений.

  • Упорные бои произошли на Кураховском направлении. Вблизи Украинки, Петропавловки и Курахового в течение дня произошло 11 боевых столкновений, три вражеских атаки продолжаются.

  • На Времевском направлении агрессор 12 раз атаковал позиции наших защитников в районе Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара, пять боеприкосновений продолжаются до сих пор.

  • На Ореховском направлении с начала суток произошло одно боеприкосновение в районе Новоандреевки, противник успеха не имел.

  • Сегодня на Приднепровском направлении украинские защитники успешно отразили одну попытку противника потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

  • На Курщине украинские защитники отбили 31 атаку захватчиков, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес один ракетный и девять авиационных ударов, с применением семи ракет и одиннадцати управляемых бомб, и осуществил 198 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Потери армии РФ по состоянию на 1 января 2025 года

  • личного состава — около 790800 (+1250) человек

  • танков — 9672 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 20043 (+13) ед,

  • артиллерийских систем — 21532 (+4) ед,

  • РСЗО — 1256 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1032 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 330 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21131 (+50),

  • крылатых ракет — 3003 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 32675 (+49) ед,

  • специальной техники — 3672 (+1)

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