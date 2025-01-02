ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 4 танка и 20 артсистем

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1370 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Загрызового, Лозовой и Новой Кругляковки.

На лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергеевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки, Зеленого Роща, Торского, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населённого пункта Серебрянка.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боеприкосновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечине.