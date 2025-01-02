ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 4 танка и 20 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 792170 военных.
Главные тезисы
- В сутки украинские военные уничтожили более 1300 солдат и большое количество военной техники РФ.
- Общие потери армии РФ с начала вторжения составляют 792170 военных, включая танки, артиллерию и самолеты.
- За прошедшие сутки на фронте регистрировались 140 боевых столкновений, в частности на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времивском направлениях.
- В столкновениях на фронте немаловажную роль играет поддержка авиации и эффективная оборона наших защитников.
- Решительное сопротивление украинских военных приводит к значительным потерям у российских военных и усложняет планы оккупации врага.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1370 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9676 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 20056 (+13) ед;
артиллерийских систем — 21552 (+20) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средства ПВО — 1032 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 330 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21200 (+69) ед;
крылатые ракеты — 3003 ед.;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 32729 (+54) ед;
специальная техника — 3675 (+3) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Загрызового, Лозовой и Новой Кругляковки.
На лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергеевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки, Зеленого Роща, Торского, Тернов и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населённого пункта Серебрянка.
На Краматорском направлении зафиксировано 14 боеприкосновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечине.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и в направлении Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак позиций наших войск вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово.
На Времивском направлении противник совершил 19 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-