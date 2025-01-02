Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 72 боевых столкновения.
Главные тезисы
- С начала суток произошло более 70 боевых столкновений между украинскими защитниками и армией РФ.
- Украинские военные успешно отражают атаки и ликвидируют захватчиков. Генштаб сообщает о ликвидации более 1370 российских военнослужащих.
- Российская армия испытывает серьезные потери в технике: уничтожены танки, бронемашины, артиллерийские системы, авиация и другое.
Актуальная ситуация на фронте 2 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Бачевск и Порозок Сумской области; Тимофеевка Харьковской области. Авиаудары КАБами захватчики нанесли по районам Таратутино и Покровки Сумской области.
Украинские воины сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении.
На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Западного, Двухлетней и Кругляковки. Одно боестолкновение закончилось, еще два — продолжаются. Авиационные удары КАБами получили Песчаное и Ивановка.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала десять раз вблизи Надежды, Макеевки, Терновки, Григоровки и в Серебрянском лесу Семь атак противника отбиты, три боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении авиация врага нанесла удары по Дроновке, Пазено и Северскому, применив четыре КАБ.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.
На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку от населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще два — продолжаются. Удары тремя управляемыми авиабомбами потерпели Константиновка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасильевка. Сили обороны сдерживают натиск противника до сих пор продолжаются. Авиаудар пришелся по Яблоновке.
Сегодня на Кураховском направлении враг 13 раз атаковал вблизи Курахово и Шевченко. 11 боев завершено, еще два — продолжаются до сих пор.
На Времиевском направлении оккупанты 13 раз безрезультатно атаковали позиции наших войск возле Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки. Враг нанес авиационных ударов в районах Улаклов, Андреевки и Новополя, сбросив четыре КАБ и применив неуправляемые авиаракеты.
На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по Малым Щербакам и Пятихаткам.
На Приднепровском направлении российские захватчики дважды без успеха штурмовали позиции наших защитников. Ситуация контролируется.
В Курской области украинские защитники отбили одну атаку захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются. Также россияне нанесли пять авиационных ударов по территории России, сбросив при этом пять КАБ.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1370 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9676 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 20056 (+13) ед;
артиллерийских систем — 21552 (+20) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средств ПВО — 1032 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 330 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21200 (+69) ед;
крылатых ракет — 3003 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 32729 (+54) ед;
специальной техники — 3675 (+3) ед.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-