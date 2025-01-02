Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Бачевск и Порозок Сумской области; Тимофеевка Харьковской области. Авиаудары КАБами захватчики нанесли по районам Таратутино и Покровки Сумской области.

На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку от населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще два — продолжаются. Удары тремя управляемыми авиабомбами потерпели Константиновка.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.

На Северском направлении авиация врага нанесла удары по Дроновке, Пазено и Северскому, применив четыре КАБ.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала десять раз вблизи Надежды, Макеевки, Терновки, Григоровки и в Серебрянском лесу Семь атак противника отбиты, три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Западного, Двухлетней и Кругляковки. Одно боестолкновение закончилось, еще два — продолжаются. Авиационные удары КАБами получили Песчаное и Ивановка.

Украинские воины сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасильевка. Сили обороны сдерживают натиск противника до сих пор продолжаются. Авиаудар пришелся по Яблоновке.

Сегодня на Кураховском направлении враг 13 раз атаковал вблизи Курахово и Шевченко. 11 боев завершено, еще два — продолжаются до сих пор.

На Времиевском направлении оккупанты 13 раз безрезультатно атаковали позиции наших войск возле Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки. Враг нанес авиационных ударов в районах Улаклов, Андреевки и Новополя, сбросив четыре КАБ и применив неуправляемые авиаракеты.

На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по Малым Щербакам и Пятихаткам.

На Приднепровском направлении российские захватчики дважды без успеха штурмовали позиции наших защитников. Ситуация контролируется.