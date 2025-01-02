Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 72 боевых столкновения.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло более 70 боевых столкновений между украинскими защитниками и армией РФ.
  • Украинские военные успешно отражают атаки и ликвидируют захватчиков. Генштаб сообщает о ликвидации более 1370 российских военнослужащих.
  • Российская армия испытывает серьезные потери в технике: уничтожены танки, бронемашины, артиллерийские системы, авиация и другое.

Актуальная ситуация на фронте 2 января

Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Бачевск и Порозок Сумской области; Тимофеевка Харьковской области. Авиаудары КАБами захватчики нанесли по районам Таратутино и Покровки Сумской области.

  • Украинские воины сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении.

  • На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Западного, Двухлетней и Кругляковки. Одно боестолкновение закончилось, еще два — продолжаются. Авиационные удары КАБами получили Песчаное и Ивановка.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала десять раз вблизи Надежды, Макеевки, Терновки, Григоровки и в Серебрянском лесу Семь атак противника отбиты, три боестолкновения продолжаются.

  • На Северском направлении авиация врага нанесла удары по Дроновке, Пазено и Северскому, применив четыре КАБ.

  • На Краматорском направлении украинские защитники отражают попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.

  • На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку от населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще два — продолжаются. Удары тремя управляемыми авиабомбами потерпели Константиновка.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасильевка. Сили обороны сдерживают натиск противника до сих пор продолжаются. Авиаудар пришелся по Яблоновке.

  • Сегодня на Кураховском направлении враг 13 раз атаковал вблизи Курахово и Шевченко. 11 боев завершено, еще два — продолжаются до сих пор.

  • На Времиевском направлении оккупанты 13 раз безрезультатно атаковали позиции наших войск возле Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки. Враг нанес авиационных ударов в районах Улаклов, Андреевки и Новополя, сбросив четыре КАБ и применив неуправляемые авиаракеты.

  • На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по Малым Щербакам и Пятихаткам.

  • На Приднепровском направлении российские захватчики дважды без успеха штурмовали позиции наших защитников. Ситуация контролируется.

  • В Курской области украинские защитники отбили одну атаку захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются. Также россияне нанесли пять авиационных ударов по территории России, сбросив при этом пять КАБ.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1370 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9676 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 20056 (+13) ед;

  • артиллерийских систем — 21552 (+20) ед;

  • РСЗО — 1256 ед.;

  • средств ПВО — 1032 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 330 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21200 (+69) ед;

  • крылатых ракет — 3003 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 32729 (+54) ед;

  • специальной техники — 3675 (+3) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 101 боевое столкновение с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 4 танка и 20 артсистем
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 4 танка и 20 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 430 тыс солдат РФ в 2024 году — это почти 36 мотострелковых дивизий
Минобороны Украины
ВСУ уничтожили более 430 тыс солдат РФ в 2024 году — это почти 36 мотострелковых дивизий

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?