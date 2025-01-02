ВСУ уничтожили более 430 тыс солдат РФ в 2024 году — это почти 36 мотострелковых дивизий

В 2024 году Россия понесла рекордные потери в войне — общая численность погибших солдат составляет 430 790 человек. Это эквивалентно почти 36 мотострелковым дивизиям.

Россия понесла рекордные потери в войне в 2024 году

Как сообщает Министерство обороны Украины, потери России в 2024 году превысили совокупные показатели за 2022 и 2023 годы.

Наибольшие потери зафиксированы в декабре — 48 670 военных. Предыдущий антирекорд был установлен в ноябре 2024 года, когда армия РФ потеряла 45 720 человек.

Потери техники:

Танки : В 2024 году ВСУ уничтожили или повредили 3 689 танков, что равняется примерно 119 танковым батальонам. Наиболее результативным стал май, когда только за сутки, 12 мая, был уничтожен 31 танк, что соответствует технике целого танкового батальона.

Боевые бронированные машины (ББМ) : Потери составили 8 956 единиц, что больше чем техника 37 мотострелковых дивизий. Максимальные потери бронетехники были зафиксированы в октябре — 923 единицы. Примерная стоимость уничтоженной бронетехники за этот месяц составляет не менее полумиллиарда долларов.

Артиллерия Украинские защитники поразили 13 050 артиллерийских установок, чего достаточно для укомплектования 725 артдивизионов.

Эти данные свидетельствуют о масштабных потерях русской армии как в живой силе, так и в военной технике, что значительно ослабляет ее наступательный потенциал.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1370 российских захватчиков, а по технике уничтожено: