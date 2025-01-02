ВСУ уничтожили более 430 тыс солдат РФ в 2024 году — это почти 36 мотострелковых дивизий

В 2024 году Россия понесла рекордные потери в войне — общая численность погибших солдат составляет 430 790 человек. Это эквивалентно почти 36 мотострелковым дивизиям.
Главные тезисы
- В 2024 году ВСУ удалось уничтожить более 430 тыс солдат РФ, что эквивалентно почти 36 мотострелковым дивизиям, большое количество вражеской техники также было поражено.
- Наибольшие потери российская армия понесла в декабре 2024 года, когда было потеряно 48670 военных, подталкивая к новым стратегиям в борьбе.
- В целом потери техники ВСУ в 2024 году составили 3689 танков, 8956 ББМ и 13050 артиллерийских установок, что значительно ограничило наступательный потенциал России.
Россия понесла рекордные потери в войне в 2024 году
Как сообщает Министерство обороны Украины, потери России в 2024 году превысили совокупные показатели за 2022 и 2023 годы.
Наибольшие потери зафиксированы в декабре — 48 670 военных. Предыдущий антирекорд был установлен в ноябре 2024 года, когда армия РФ потеряла 45 720 человек.
Потери техники:
Танки : В 2024 году ВСУ уничтожили или повредили 3 689 танков, что равняется примерно 119 танковым батальонам. Наиболее результативным стал май, когда только за сутки, 12 мая, был уничтожен 31 танк, что соответствует технике целого танкового батальона.
Боевые бронированные машины (ББМ) : Потери составили 8 956 единиц, что больше чем техника 37 мотострелковых дивизий. Максимальные потери бронетехники были зафиксированы в октябре — 923 единицы. Примерная стоимость уничтоженной бронетехники за этот месяц составляет не менее полумиллиарда долларов.
Артиллерия Украинские защитники поразили 13 050 артиллерийских установок, чего достаточно для укомплектования 725 артдивизионов.
Эти данные свидетельствуют о масштабных потерях русской армии как в живой силе, так и в военной технике, что значительно ослабляет ее наступательный потенциал.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1370 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9676 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 20056 (+13) ед;
артиллерийских систем — 21552 (+20) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средства ПВО — 1032 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 330 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21200 (+69) ед;
крылатые ракеты — 3003 ед.;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 32729 (+54) ед;
специальная техника — 3675 (+3) ед.
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