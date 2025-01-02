ЗСУ знищили понад 430 тис солдатів РФ у 2024 році — це майже 36 мотострілецьких дивізій

У 2024 році Росія зазнала рекордних втрат у війні — загальна чисельність загиблих солдатів становить 430 790 осіб. Це еквівалентно майже 36 мотострілецьким дивізіям.

Росія зазнала рекордних втрат у війні у 2024 році

Як повідомляє Міністерство оборони України, втрати Росії у 2024 році перевищили сукупні показники за 2022-й і 2023 роки.

Найбільші втрати зафіксовані у грудні — 48 670 військових. Попередній антирекорд було встановлено в листопаді 2024 року, коли армія РФ втратила 45 720 осіб.

Втрати техніки:

Танки : У 2024 році ЗСУ знищили або пошкодили 3 689 танків, що дорівнює приблизно 119 танковим батальйонам. Найбільш результативним став травень, коли лише за одну добу, 12 травня, було знищено 31 танк, що відповідає техніці цілого танкового батальйону.

Бойові броньовані машини (ББМ) : Втрати склали 8 956 одиниць, що більше ніж техніка 37 мотострілецьких дивізій. Максимальні втрати бронетехніки були зафіксовані в жовтні — 923 одиниці. Орієнтовна вартість знищеної бронетехніки за цей місяць становить щонайменше пів мільярда доларів.

Артилерія: Українські захисники уразили 13 050 артилерійських установок, чого достатньо для укомплектування 725 артдивізіонів.

Ці дані свідчать про масштабні втрати російської армії як у живій силі, так і у військовій техніці, що значно послаблює її наступальний потенціал.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1370 російських загарбників, а з техніки знищено: