ВСУ уничтожили 113 оккупантов на Покровском направлении с начала суток

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. С начала этих суток произошло 118 боевых столкновений.

Покровское направление остается самым горячим на фронте

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасиловка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении украинскими воины обезвредили 259 окупантов, 113 из них — безвозвратно.

Также уничтожены БМП, два автомобиля, антенна управления БПЛА, средство спутниковой связи и мотоцикл, также повреждены две единицы автомобильного транспорта противника.

Ситуация по другим направлениям фронта

Оперативная информация по состоянию на 22.00 02.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 38 авиаудара, применив две ракеты и 65 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 691 дрон-камикадзе и произвели около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе Волчанска. За сегодняшний день на данном направлении украинские защитники обезвредили 37 окупантов, уничтожили 32 БпЛА, место хранения боеприпасов и средство связи, также повредили артсистему и три единицы автомобильной техники.

На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы позиций наших защитников в районах Западного, Двухлетней и Кругляковки. Украинские защитники отбили одну атаку, еще две — продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 16 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Надежды, Макеевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу. В настоящее время ведутся четыре боя.

На Северском направлении в течение дня враг предпринял одну попытку наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки. Удачи не имел.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений вблизи Часового Яра и Ступочек, четыре атаки успешно отбили наши защитники, длится два боестолкновения.

В Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции сил обороны.