По информации Генштаба, за последние сутки украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 80 солдат преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидировали более 1 тыс солдат РФ за сутки, успешно отразив атаки на фронте.
- На фронте произошло 138 боестолкновений, в которых украинские военные нанесли значительные потери противнику.
- Общие потери армии РФ составляют около 793 тыс человек, а также значительные потери вооружении и технике.
- Украинская авиация и артиллерия успешно поразили районы сосредоточения вражеской техники и личного состава, нанеся врагу значительный ущерб.
Что происходит на фронте
Отмечается, что в течение суток на фронте произошло 138 боеприкосновений.
На Харьковщине российские кафиры дважды безуспешно пытались штурмовать позиции ВСУ в районе Волчанска.
В направлении Купянска враг провел 4 провальные атаки неподалеку от Западного, Двухлетней и Кругляковки.
В направлении Лимана в Донецкой области преступная армия РФ провела 16 безуспешных атак вблизи Надежды, Макеевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу.
В направлении Северска украинскими военными отражена вражеская попытка штурма в районе Белогоровки.
В направлении Краматорска враг 4 раза безуспешно атаковал в районах Временного Яра и Ступочек.
В направлении Торецка остановлено 6 атак российских окупантов вблизи самого Торецка, Нью-Йорка и Щербиновки.
В направлении Покровска Силами обороны пресечено 38 попыток наступления захватчиков преступной армии РФ в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасиловка.
Отражены 27 вражеских атак в направлении Курахового, вблизи населенных пунктов Славянка, Петропавловка, Шевченко, Дачное и собственно самого Курахового.
Враг провел 24 провальные попытки штурмов в районах Янтарного, Времевки, Великой Новоселки и в направлении Константинополя, Разлива и Новоселки.
В Запорожской области отбиты 2 вражеских атаки вблизи Новоандреевки.
На левобережье Днепра в Херсонской области ВСУ отразили 3 атаки российских кафиров.
На Курщине в течение суток зафиксировано 10 боеприкосновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, применив девять управляемых авиабомб.
Что известно об общих и текущих потерях армии РФ
личного состава — около 793 тыс. 250 (+1 тыс. 80) человек ликвидировано;
танков — 9 тыс 677 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 20 тыс 70 (+14) ед;
артиллерийских систем — 21 тыс 555 (+3) ед;
РСЗО — 1 тыс 257 (+1) ед;
средства ПВО — 1 тыс 32 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 330 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 тыс 249 (+49) ед;
крылатые ракеты — 3 тыс 3 ед.;
корабли/катера — 28 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 32 тыс 770 (+41) ед;
специальная техника — 3 тыс 675 ед.
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