ВСУ ликвидировали более тысячи солдат РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более тысячи солдат РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
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По информации Генштаба, за последние сутки украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 80 солдат преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские военные ликвидировали более 1 тыс солдат РФ за сутки, успешно отразив атаки на фронте.
  • На фронте произошло 138 боестолкновений, в которых украинские военные нанесли значительные потери противнику.
  • Общие потери армии РФ составляют около 793 тыс человек, а также значительные потери вооружении и технике.
  • Украинская авиация и артиллерия успешно поразили районы сосредоточения вражеской техники и личного состава, нанеся врагу значительный ущерб.

Что происходит на фронте

Отмечается, что в течение суток на фронте произошло 138 боеприкосновений.

На Харьковщине российские кафиры дважды безуспешно пытались штурмовать позиции ВСУ в районе Волчанска.

В направлении Купянска враг провел 4 провальные атаки неподалеку от Западного, Двухлетней и Кругляковки.

В направлении Лимана в Донецкой области преступная армия РФ провела 16 безуспешных атак вблизи Надежды, Макеевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

В направлении Северска украинскими военными отражена вражеская попытка штурма в районе Белогоровки.

В направлении Краматорска враг 4 раза безуспешно атаковал в районах Временного Яра и Ступочек.

В направлении Торецка остановлено 6 атак российских окупантов вблизи самого Торецка, Нью-Йорка и Щербиновки.

В направлении Покровска Силами обороны пресечено 38 попыток наступления захватчиков преступной армии РФ в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасиловка.

Отражены 27 вражеских атак в направлении Курахового, вблизи населенных пунктов Славянка, Петропавловка, Шевченко, Дачное и собственно самого Курахового.

Враг провел 24 провальные попытки штурмов в районах Янтарного, Времевки, Великой Новоселки и в направлении Константинополя, Разлива и Новоселки.

В Запорожской области отбиты 2 вражеских атаки вблизи Новоандреевки.

На левобережье Днепра в Херсонской области ВСУ отразили 3 атаки российских кафиров.

На Курщине в течение суток зафиксировано 10 боеприкосновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, применив девять управляемых авиабомб.

Что известно об общих и текущих потерях армии РФ

  • личного состава — около 793 тыс. 250 (+1 тыс. 80) человек ликвидировано;

  • танков — 9 тыс 677 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 20 тыс 70 (+14) ед;

  • артиллерийских систем — 21 тыс 555 (+3) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 257 (+1) ед;

  • средства ПВО — 1 тыс 32 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 330 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 тыс 249 (+49) ед;

  • крылатые ракеты — 3 тыс 3 ед.;

  • корабли/катера — 28 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 32 тыс 770 (+41) ед;

  • специальная техника — 3 тыс 675 ед.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и три других важных объекта противника, добавили в Генштабе.

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