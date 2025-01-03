ВСУ ликвидировали более тысячи солдат РФ в течение суток

По информации Генштаба, за последние сутки украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 80 солдат преступной армии РФ.

Что происходит на фронте

Отмечается, что в течение суток на фронте произошло 138 боеприкосновений.

На Харьковщине российские кафиры дважды безуспешно пытались штурмовать позиции ВСУ в районе Волчанска.

В направлении Купянска враг провел 4 провальные атаки неподалеку от Западного, Двухлетней и Кругляковки.

В направлении Лимана в Донецкой области преступная армия РФ провела 16 безуспешных атак вблизи Надежды, Макеевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

В направлении Северска украинскими военными отражена вражеская попытка штурма в районе Белогоровки.

В направлении Краматорска враг 4 раза безуспешно атаковал в районах Временного Яра и Ступочек.

В направлении Торецка остановлено 6 атак российских окупантов вблизи самого Торецка, Нью-Йорка и Щербиновки.

В направлении Покровска Силами обороны пресечено 38 попыток наступления захватчиков преступной армии РФ в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасиловка.

Отражены 27 вражеских атак в направлении Курахового, вблизи населенных пунктов Славянка, Петропавловка, Шевченко, Дачное и собственно самого Курахового.

Враг провел 24 провальные попытки штурмов в районах Янтарного, Времевки, Великой Новоселки и в направлении Константинополя, Разлива и Новоселки.

В Запорожской области отбиты 2 вражеских атаки вблизи Новоандреевки.

На левобережье Днепра в Херсонской области ВСУ отразили 3 атаки российских кафиров.

На Курщине в течение суток зафиксировано 10 боеприкосновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, применив девять управляемых авиабомб.

Что известно об общих и текущих потерях армии РФ

личного состава — около 793 тыс. 250 (+1 тыс. 80) человек ликвидировано;

танков — 9 тыс 677 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 20 тыс 70 (+14) ед;

артиллерийских систем — 21 тыс 555 (+3) ед;

РСЗО — 1 тыс 257 (+1) ед;

средства ПВО — 1 тыс 32 ед;

самолетов — 369 ед.;

вертолетов — 330 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 тыс 249 (+49) ед;

крылатые ракеты — 3 тыс 3 ед.;

корабли/катера — 28 ед.;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 32 тыс 770 (+41) ед;

специальная техника — 3 тыс 675 ед.