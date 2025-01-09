ЗСУ знищили понад 1400 солдатів РФ, 17 танків та 36 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 803 100 військових.
Головні тези:
- Збройні сили України знищили понад 1400 солдатів та велику кількість техніки російської армії.
- З початку вторгнення загальна кількість втрат російської армії складає 803 100 військових.
- Ліквідація ворожих сил відбувається на всіх напрямках, від Куп'янського до Времівського.
- Протягом останньої доби зафіксовано 192 бойових зіткнення на фронті.
- Українські оборонці успішно відбивають атаки ворожих сил у різних населених пунктах на різних напрямках.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1430 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9731 (+17) од.;
бойових броньованих машин — 20 221 (+16) од.;
артилерійських систем — 21 765 (+36) од.;
РСЗВ — 1260 од.;
засоби ППО — 1038 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 813 (+86) од.;
крилатих ракет — 3014 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 33 387 (+80) од.;
спеціальної техніки — 3686 (+5) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 192 бойових зіткнення.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів.
На Сіверському напрямку впродовж доби ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбиті українськими підрозділами.
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік населених пунктів Торецьк та Диліївка.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 38 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового.
На Времівському напрямку противник здійснив 16 штурмів наших позицій в районах Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя.
В Курській області українські оборонці відбили 48 атак загарбників, боєзіткнення не припиняються.
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