ЗСУ уразили командний пункт армії РФ у Харцизьку

8 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області.

ЗСУ уразили командний пункт російської армії у Харцизьку

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області.

Зазначається, що російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового, тож були вжиті усі необхідні заходи, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб, відзначили в Генштабі.

Під удар України потрапила морська піхота РФ

Збройні Сили України продовжують нищити ворожі сили у Курській області, де триває новий наступ українських воїнів. Генштаб ЗСУ повідомив про новий високоточний удар наших бійців.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 7 січня 2025 року Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ЗС Російської Федерації у районі населеного пункту Біла, що на Курщині. Поширити

Українські воїни звертають увагу на те, що такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації.