ВСУ поразили командный пункт армии РФ в Харцызске

8 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области.
Главные тезисы
- ВСУ нанесли удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ в Харцызске.
- Украинские войска продолжают действия для уничтожения вражеских сил в Курской области.
- Генштаб ВСУ сообщает о высокоточном ударе по морской пехоте РФ в районе населенного пункта Белая на Курщине.
- Вооруженные Силы Украины гарантируют безопасность граждан Украины и будут применять все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований РФ.
- Боевые действия ВСУ направлены на защиту Украины и преследование врагов, угрожающих безопасности страны.
ВСУ поразили командный пункт российской армии в Харцызске
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Сегодня Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области.
Отмечается, что российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против Вооруженных сил Украины и гражданского населения, в том числе жителей Курахового, и были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц, отметили в Генштабе.
Под удар Украины попала морская пехота РФ
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать вражеские силы в Курской области, где идет новое наступление украинских воинов. Генштаб ВСУ сообщил о новом высокоточном ударе наших бойцов.
Украинские воины обращают внимание, что такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории Российской Федерации.
Вооруженные Силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований российской федерации, угрожающие безопасности граждан Украины. Слава Украине!
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