ВСУ поразили командный пункт армии РФ в Харцызске

8 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области.

ВСУ поразили командный пункт российской армии в Харцызске

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Сегодня Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области.

Отмечается, что российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против Вооруженных сил Украины и гражданского населения, в том числе жителей Курахового, и были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц, отметили в Генштабе.

Под удар Украины попала морская пехота РФ

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать вражеские силы в Курской области, где идет новое наступление украинских воинов. Генштаб ВСУ сообщил о новом высокоточном ударе наших бойцов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 7 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты ВС Российской Федерации в районе населенного пункта Белая на Курщине. Поделиться

Украинские воины обращают внимание, что такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории Российской Федерации.