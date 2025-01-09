ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 17 танков и 36 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 803,1 тысяч военных.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины уничтожили более 1400 солдат и большое количество техники русской армии.
- С начала вторжения общее количество потерь русской армии составляет 803,1 тысячи военных.
- Ликвидация вражеских сил происходит по всем направлениям, от Купянского до Времивского.
- За последние сутки зафиксировано 192 боевых столкновения на фронте.
- Украинские защитники успешно отбивают атаки вражеских сил в разных населенных пунктах по разным направлениям.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1430 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9731 (+17) ед;
боевых бронированных машин — 20 221 (+16) ед;
артиллерийских систем — 21 765 (+36) ед;
РСЗО — 1260 ед.;
средства ПВО — 1038 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 813 (+86) ед;
крылатых ракет — 3014 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 33 387 (+80) ед;
специальной техники — 3686 (+5) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 192 боевых столкновения.
На Купянском направлении в сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Загрызового и в направлении Петропавловки.
На лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Надежды, Копанок, Новогоровки, Ивановки и Тернов.
На Северском направлении в течение суток враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены украинскими подразделениями.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от населенных пунктов Торецк и Дилиевка.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 38 российских атак. Активнее всего кафиры пытались продвинуться вперед в районах Дачного, Курахового, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенового.
На Времивском направлении противник совершил 16 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя.
В Курской области украинские защитники отбили 48 атак захватчиков, боеприкосновения не прекращаются.
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