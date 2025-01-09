ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 17 танков и 36 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 17 танков и 36 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 17 танков и 36 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 803,1 тысяч военных.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины уничтожили более 1400 солдат и большое количество техники русской армии.
  • С начала вторжения общее количество потерь русской армии составляет 803,1 тысячи военных.
  • Ликвидация вражеских сил происходит по всем направлениям, от Купянского до Времивского.
  • За последние сутки зафиксировано 192 боевых столкновения на фронте.
  • Украинские защитники успешно отбивают атаки вражеских сил в разных населенных пунктах по разным направлениям.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1430 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9731 (+17) ед;

  • боевых бронированных машин — 20 221 (+16) ед;

  • артиллерийских систем — 21 765 (+36) ед;

  • РСЗО — 1260 ед.;

  • средства ПВО — 1038 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 813 (+86) ед;

  • крылатых ракет — 3014 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 33 387 (+80) ед;

  • специальной техники — 3686 (+5) ед.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 192 боевых столкновения.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Загрызового и в направлении Петропавловки.

  • На лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Надежды, Копанок, Новогоровки, Ивановки и Тернов.

  • На Северском направлении в течение суток враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены украинскими подразделениями.

  • На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от населенных пунктов Торецк и Дилиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Новый Труд, Котлино и Надеевка.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 38 российских атак. Активнее всего кафиры пытались продвинуться вперед в районах Дачного, Курахового, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенового.

  • На Времивском направлении противник совершил 16 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя.

  • В Курской области украинские защитники отбили 48 атак захватчиков, боеприкосновения не прекращаются.

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