ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 17 танков и 36 артсистем

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1430 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 192 боевых столкновения.

На Купянском направлении в сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Загрызового и в направлении Петропавловки.

На лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Надежды, Копанок, Новогоровки, Ивановки и Тернов.

На Северском направлении в течение суток враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены украинскими подразделениями.