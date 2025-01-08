Между ВСУ и армией РФ произошло 111 боевых столкновений с начала суток

Ситуация на фронте характеризуется особенной активностью врага на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны действуют профессионально и эффективно, наносят врагу весомые потери. Всего с начала суток 8 января произошло 111 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Ситуация на фронте остается напряженной. 111 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Силы обороны ВСУ успешно действуют на фронте, нанося врагу весомые потери. Профессионализм и эффективность в деле защиты родной земли.
- Активность врага на Покровском и Кураховском направлениях: украинские защитники отражают атаки, ликвидируя российских захватчиков и технику.
Актуальная ситуация на фронте 8 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 08.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов вблизи границы с Россией. Так, под артиллерийскими ударами оказались населенные пункты Сумской и Черниговской областей, такие как Осоевка, Пономаренко, Тимоновичи, Большая Писаревка, Гута-Студенецкая и Ходыно.
Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза совершали штурмы оборонительных рубежей украинского войска. В районе Волчанская идут бои.
На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Голубовки, Загрызового и Петропавловки. Шесть вражеских атак продолжаются до сих пор.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак позиций украинцев вблизи Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов.
На Северском направлении в течение дня враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены украинскими подразделениями.
На Краматорском направлении захватчики наносили авиаудары по Васюковке, Привиле, Маркову и Никифоровке, сбросили при этом семь КАБов.
На Торецком направлении враг сосредоточил свои наступательные усилия в районах Торецкая и Дилиевки, где произошло пять боестолкновений, в настоящее время идет бой.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Новый Труд, Котлино и Надеевка. Силы обороны сдерживают напор, на это время отразили 21 атаку противника, пять боестолкновений — продолжаются до сих пор. Утраты неприятеля уточняются.
Продолжаются бои вблизи Дачного, Курахового, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенова на Кураховском направлении. По уточненной информации, сегодня уже отбиты 18 из 25 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.
На Времивском направлении противник десять раз шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку от Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.
На Ореховском направлении кафиры нанесли авиаудар неуправляемыми ракетами по Каменскому.
На Курщине сегодня украинские защитники отбили 16 вражеских атак, шесть боестолкновений продолжаются.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидированы 1660 российских захватчиков, а по технике уничтожены:
танков — 9714 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 20205 (+16) ед,
артиллерийских систем — 21729 (+19) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21727 (+19),
автомобильной техники и автоцистерн — 33307 (+81) ед,
специальной техники — 3681 (+0).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-