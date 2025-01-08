Между ВСУ и армией РФ произошло 111 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 08.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов вблизи границы с Россией. Так, под артиллерийскими ударами оказались населенные пункты Сумской и Черниговской областей, такие как Осоевка, Пономаренко, Тимоновичи, Большая Писаревка, Гута-Студенецкая и Ходыно.

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза совершали штурмы оборонительных рубежей украинского войска. В районе Волчанская идут бои.

На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Голубовки, Загрызового и Петропавловки. Шесть вражеских атак продолжаются до сих пор.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак позиций украинцев вблизи Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов.

На Северском направлении в течение дня враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены украинскими подразделениями.

На Краматорском направлении захватчики наносили авиаудары по Васюковке, Привиле, Маркову и Никифоровке, сбросили при этом семь КАБов.

На Торецком направлении враг сосредоточил свои наступательные усилия в районах Торецкая и Дилиевки, где произошло пять боестолкновений, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Новый Труд, Котлино и Надеевка. Силы обороны сдерживают напор, на это время отразили 21 атаку противника, пять боестолкновений — продолжаются до сих пор. Утраты неприятеля уточняются.