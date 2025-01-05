ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 7 танков и 26 бронемашин
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 7 танков и 26 бронемашин

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 7 танков и 26 бронемашин
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 796490 военных.

Главные тезисы

  • ВСУ продолжают ликвидировать солдат РФ, уничтожив уже более 1700 вражеских военных.
  • За время военных действий украинским военным удалось уничтожить 7 танков и 26 бронемашин противника.
  • Генштаб сообщает о 796 490 общем количестве потерь российской армии с начала вторжения.
  • На разных направлениях военных действий зафиксировано 179 боевых столкновений, враг выполнил 11 атак на Торецком направлении.
  • Вражеские атаки и попытки продвинуться в стратегические пункты были отражены в указанных районах, показывая высокий уровень готовности ВСУ к обороне.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9686 (+7) ед;

  • боевых бронированных машин — 20 119 (+26) ед;

  • артиллерийских систем — 21 603 (+25) ед;

  • РСЗО — 1257 ед.;

  • средства ПВО — 1032 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 447 (+91) ед;

  • крылатых ракет — 3006 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 32 940 (+97) ед;

  • специальной техники — 3677 (+2) ед.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Загрызового и Петропавловки.

  • На лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Первомайского, Надежды, Новосергеевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполевки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса.

  • На Краматорском направлении наши защитники отразили девять атак противника в районах Временного Яра, Белой Горы, Клещиевки и Ступочек.

  • На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 наступательных действий агрессора в сторону Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Новоалександровки, Солоного, Новооленовки, Котлы.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 28 вражеских штурмов. Враг наносил авиационных ударов по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредотачивался в районах Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахового и Константинопольского.

  • На Времивском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку от Дачного и Янтарного.

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