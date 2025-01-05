ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 7 танков и 26 бронемашин

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 796490 военных.
Главные тезисы
- ВСУ продолжают ликвидировать солдат РФ, уничтожив уже более 1700 вражеских военных.
- За время военных действий украинским военным удалось уничтожить 7 танков и 26 бронемашин противника.
- Генштаб сообщает о 796 490 общем количестве потерь российской армии с начала вторжения.
- На разных направлениях военных действий зафиксировано 179 боевых столкновений, враг выполнил 11 атак на Торецком направлении.
- Вражеские атаки и попытки продвинуться в стратегические пункты были отражены в указанных районах, показывая высокий уровень готовности ВСУ к обороне.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9686 (+7) ед;
боевых бронированных машин — 20 119 (+26) ед;
артиллерийских систем — 21 603 (+25) ед;
РСЗО — 1257 ед.;
средства ПВО — 1032 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 447 (+91) ед;
крылатых ракет — 3006 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 32 940 (+97) ед;
специальной техники — 3677 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Загрызового и Петропавловки.
На лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Первомайского, Надежды, Новосергеевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполевки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса.
На Краматорском направлении наши защитники отразили девять атак противника в районах Временного Яра, Белой Горы, Клещиевки и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 28 вражеских штурмов. Враг наносил авиационных ударов по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредотачивался в районах Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахового и Константинопольского.
На Времивском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку от Дачного и Янтарного.
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