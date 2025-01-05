ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 7 танков и 26 бронемашин

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений.

На Купянском направлении в сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Загрызового и Петропавловки.

На лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Первомайского, Надежды, Новосергеевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполевки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса.

На Краматорском направлении наши защитники отразили девять атак противника в районах Временного Яра, Белой Горы, Клещиевки и Ступочек.