Воздушные Силы ВСУ сбили 14 дронов РФ 4 января
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ сбили 14 дронов РФ 4 января

Воздушные Силы ВСУ
Дрон
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Воздушные Силы ВСУ отчитывались о борьбе с беспилотниками России. По состоянию на 20.00 уничтожены еще 14 вражеских дронов.

Главные тезисы

  • Воздушные Силы ВСУ успешно сбили 14 дронов РФ 4 января, а также локационно потеряли 16 вражеских беспилотников-имитаторов без негативных последствий.
  • Армия России атаковала Украину ударными БПЛА Shahed и беспилотниками-имитаторами с северо-восточного направления.

ПС ВСУ сбили 14 дронов РФ

В течение текущих суток (с 11.00 4 января) армия РФ атаковала Украину 30-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с северо-восточного направления.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

По состоянию на 20.00 сбиты 14 вражеских БпЛА, 16 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Работа ПВО Украины в ночь на 4 января

Как отмечают в Воздушных силах, враг атаковал Украину дронами в течение ночи по направлениям Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.

В отражении дроновой атаки российских окупантов участвовали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.

По состоянию на 9 утра 4 января подтверждено избиение 34 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Благодаря успешной работе РЭБ 47 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны.

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