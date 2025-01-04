Воздушные Силы ВСУ сбили 14 дронов РФ 4 января

Воздушные Силы ВСУ отчитывались о борьбе с беспилотниками России. По состоянию на 20.00 уничтожены еще 14 вражеских дронов.
Главные тезисы
- Воздушные Силы ВСУ успешно сбили 14 дронов РФ 4 января, а также локационно потеряли 16 вражеских беспилотников-имитаторов без негативных последствий.
- Армия России атаковала Украину ударными БПЛА Shahed и беспилотниками-имитаторами с северо-восточного направления.
ПС ВСУ сбили 14 дронов РФ
В течение текущих суток (с 11.00 4 января) армия РФ атаковала Украину 30-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с северо-восточного направления.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
По состоянию на 20.00 сбиты 14 вражеских БпЛА, 16 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
Работа ПВО Украины в ночь на 4 января
Как отмечают в Воздушных силах, враг атаковал Украину дронами в течение ночи по направлениям Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 9 утра 4 января подтверждено избиение 34 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
Благодаря успешной работе РЭБ 47 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-