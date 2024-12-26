Воздушные силы ВСУ поразили военный завод в РФ — там производили топливо для баллистики

Воздушные силы Украины совершили высокоточную атаку на предприятие в Ростовской области. Оно занималось производством топлива для баллистических ракет.

Что известно об атаке ВСУ по заводу РФ

Как отмечается, удар был нанесен по объекту военно-промышленного комплекса в городе Каменск-Шахтинский.

Это предприятие производило твердое топливо для баллистических ракет, которые Россия использует для атак на гражданскую инфраструктуру Украины, в частности, больницы, жилые дома и электростанции.

В Стратком ВСУ отметили, что поражение этого завода является частью всеобъемлющей кампании по снижению способности России проводить террористические атаки против мирного населения Украины.

Эта операция направлена на ослабление возможностей Вооруженных сил РФ совершать агрессивные действия против нашей страны, — говорится в заявлении. Поделиться

Украина уничтожила склад боеприпасов на полигоне в Ростовской области

Как отмечают источники, удар был нанесен на днях с помощью дальнобойных дронов.

В результате атаки произошел мощный взрыв с последующей детонацией боеприпасов. Состав врага полностью уничтожен.

Этот состав боеприпасов обеспечивал русские войска на Краматорском направлении. Его уничтожение повлекло за собой серьезные логистические трудности, существенно усложняющие способность РФ вести боевые действия.

Также 18 декабря в Ростовской области был атакован "Комбинат Каменский". Это одно из самых крупных химических предприятий России.