В Тамбовской области РФ дроны атаковали оборонный завод и "Транснефтепродукт"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Тамбовской области РФ дроны атаковали оборонный завод и "Транснефтепродукт"

Прогресс
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Источник:  online.ua

Дроны атаковали Тамбовскую область 25 декабря. Под удар попало важное оборонное предприятие РФ — Мичуринский завод "Прогресс". Также повреждена котельная "Транснефтепродукта".

Главные тезисы

  • Дроны атаковали Мичуринский завод “Прогресс” и котельную “Транснефтепродукта” в Тамбовской области, повредив важные оборонные предприятия России.
  • Министерство обороны России сообщило о будто бы ликвидации пожара и сбитии трех дронов.

Россияне жалуются на атаку дронов по Тамбовщине

Местные жители утверждают, что дроны повредили АО "Мичуринский завод "Прогресс".

Предприятие выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, газо- и нефтепроводного оборудования.

Минобороны страны-агрессорки отрапортовало, что три БПЛА на Тамбовщине сбиты, а пожар ликвидирован.

Кроме того, из-за атаки дронов загорелась котельная ООО "Транснефтепродукт".

Пожар произошел после того, как четыре дрона упали утром на территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в селе Новоникильское Тамбовской области.

Атака дронов на российские заводы

Ранее дроны уже атаковали важные заводы в России, связанные с производством для ВПК РФ.

Так, 20 октября СБУ и Силы обороны дронами поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатки.

Завод имени Свердлова, расположенный в городе Дзержинск Нижегородской области, в 900 км от границы с Украиной и является составной частью российского ВПК.

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