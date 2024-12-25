В Тамбовской области РФ дроны атаковали оборонный завод и "Транснефтепродукт"

Дроны атаковали Тамбовскую область 25 декабря. Под удар попало важное оборонное предприятие РФ — Мичуринский завод "Прогресс". Также повреждена котельная "Транснефтепродукта".

Россияне жалуются на атаку дронов по Тамбовщине

Местные жители утверждают, что дроны повредили АО "Мичуринский завод "Прогресс".

Предприятие выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, газо- и нефтепроводного оборудования.

Минобороны страны-агрессорки отрапортовало, что три БПЛА на Тамбовщине сбиты, а пожар ликвидирован.

Кроме того, из-за атаки дронов загорелась котельная ООО "Транснефтепродукт".

Пожар произошел после того, как четыре дрона упали утром на территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в селе Новоникильское Тамбовской области. Поделиться

Атака дронов на российские заводы

Ранее дроны уже атаковали важные заводы в России, связанные с производством для ВПК РФ.

Так, 20 октября СБУ и Силы обороны дронами поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатки.

Завод имени Свердлова, расположенный в городе Дзержинск Нижегородской области, в 900 км от границы с Украиной и является составной частью российского ВПК.