В Тамбовской области РФ дроны атаковали оборонный завод и "Транснефтепродукт"

Дроны атаковали Тамбовскую область 25 декабря. Под удар попало важное оборонное предприятие РФ — Мичуринский завод "Прогресс". Также повреждена котельная "Транснефтепродукта".
Главные тезисы
- Дроны атаковали Мичуринский завод “Прогресс” и котельную “Транснефтепродукта” в Тамбовской области, повредив важные оборонные предприятия России.
- Министерство обороны России сообщило о будто бы ликвидации пожара и сбитии трех дронов.
Россияне жалуются на атаку дронов по Тамбовщине
Местные жители утверждают, что дроны повредили АО "Мичуринский завод "Прогресс".
Предприятие выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, газо- и нефтепроводного оборудования.
Минобороны страны-агрессорки отрапортовало, что три БПЛА на Тамбовщине сбиты, а пожар ликвидирован.
Кроме того, из-за атаки дронов загорелась котельная ООО "Транснефтепродукт".
Атака дронов на российские заводы
Ранее дроны уже атаковали важные заводы в России, связанные с производством для ВПК РФ.
Так, 20 октября СБУ и Силы обороны дронами поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатки.
Завод имени Свердлова, расположенный в городе Дзержинск Нижегородской области, в 900 км от границы с Украиной и является составной частью российского ВПК.
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