Атака дронов по складам с шахедами под Ейском. Появились спутниковые снимки последствий

В сети опубликованы спутниковые снимки пораженных российских складов из БПЛА "Шахед" под российским Ейском. Здания военного объекта РФ повреждены.
Главные тезисы
- Спутниковые снимки показывают поврежденные склады с шахедами под Ейском после атаки украинских дронов.
- Атака Сил обороны Украины вызвала взрывы и пожары на складах, что зафиксировано на снимках со спутника.
- Генштаб ВСУ заявил о точном попадании по складам с дронами типа Шахед в поселке Октябрьское.
- Последствия атаки украинских дронов на российские склады в Краснодарском крае отображены на спутниковых снимках Planet Labs.
- Удар по складам возле Ейска привел к разрушениям и пожарам, а также к вторичной детонации на территории объекта.
Появились спутниковые снимки последствий атаки Сил обороны Украины по военным складам РФ
На снимках со спутника Planet Labs за 11 октября видны последствия атаки украинских беспилотников по складам недалеко от города Ейск в Краснодарском крае РФ.
Спутник зафиксировал повреждение складских зданий, в том числе разрушение крыши одного из них и следы пожара.
Бавовна на складах с шахедами: что известно
9 октября в Генштабе ВСУ заявили, что нанесли удар по складам возле Ейска силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины. Цель — склады в поселке Октябрьское, которые, по утверждению Генштаба, использовались для хранения дронов «Шахед».
9 октября российские СМИ сообщили о взрывах в Октябрьском районе под Ейском после атаки БПЛА.
Впоследствии в сети появились видео взрывы и пожары. Представители местных властей не комментировали последствия удара, но заявили, что «атака беспилотников была успешно отбита».
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