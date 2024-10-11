Атака дронів по складах з шахедами під Єйськом. З'явилися супутникові знімки наслідків

У мережі опубліковані супутникові знімки уражених російських складів з БпЛА “Шахед” під російським Єйськом. Будівлі військового об'єкту РФ пошкоджені.

З'явилися супутникові знімки наслідків атаки Сил оборони України по військових складах РФ

На знімках з супутника Planet Labs за 11 жовтня видні наслідки атаки українських безпілотників по складах неподалік міста Єйськ у Краснодарському краї РФ.

Супутник зафіксував пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, та сліди пожежі.

Cупутниковий знімок наслідків пожежі під Єйськом

Бавовна на складах з шахедами: що відомо

9 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що завдали удару по складах біля Єйська силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Служби безпеки України. Ціль — склади у селищі Октябрське, які за твердженням Генштабу, використовувались для зберігання дронів «Шахед».

За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація. Поширити

9 жовтня російські ЗМІ повідомили про вибухи в Октябрському районі під Єйськом після атаки БПЛА.

Згодом в мережі з'явилися відео вибухів та пожежі. Представники місцевої влади не коментували наслідки удару, але заявили, що «атаку безпілотників було успішно відбито».