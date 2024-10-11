Атака дронів по складах з шахедами під Єйськом. З'явилися супутникові знімки наслідків

У мережі опубліковані супутникові знімки уражених російських складів з БпЛА “Шахед” під російським Єйськом. Будівлі військового об'єкту РФ пошкоджені.
Головні тези:
- На супутникових знімках видно пошкодження складів з шахедами під Єйськом після атаки Сил оборони України.
- Генштаб ЗСУ заявив про точне влучання по складах у селищі Октябрське, де зберігалося приблизно 400 ударних дронів типу “Шахед”.
- Атака українських безпілотників на російські склади викликала вибухи та пожежі, наслідки яких зафіксували на супутникових знімках.
З'явилися супутникові знімки наслідків атаки Сил оборони України по військових складах РФ
На знімках з супутника Planet Labs за 11 жовтня видні наслідки атаки українських безпілотників по складах неподалік міста Єйськ у Краснодарському краї РФ.
Супутник зафіксував пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, та сліди пожежі.
Бавовна на складах з шахедами: що відомо
9 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що завдали удару по складах біля Єйська силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Служби безпеки України. Ціль — склади у селищі Октябрське, які за твердженням Генштабу, використовувались для зберігання дронів «Шахед».
9 жовтня російські ЗМІ повідомили про вибухи в Октябрському районі під Єйськом після атаки БПЛА.
Згодом в мережі з'явилися відео вибухів та пожежі. Представники місцевої влади не коментували наслідки удару, але заявили, що «атаку безпілотників було успішно відбито».
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