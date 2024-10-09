Сили оборони України атакували базу зберігання шахедів у Краснодарському краї РФ

Сили оборони України успішно уразили базу зберігання БпЛА "Шахед" у Росії, де зберігалося понад 400 ударних дронів.
Головні тези:
- Українські війська успішно атакували базу зберігання шахедів у Краснодарському краї РФ, де знищили понад 400 ударних дронів.
- Ця операція суттєво знижує можливість російських окупантів тероризувати українських мешканців.
- Бойова робота українських сил на військові цілі загарбників продовжується.
Українські бійці знищили базу зберігання російських шахедів у Октябрському
9 жовтня ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ,
За наявною інформацією на базі зберігалося близько 400 ударних дронів.
За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація.
Бойова робота по військових цілях загарбників триває.
У російських соцмережах вже з’явилися відео нібито пожежі на складах поблизу Єйська. Місцеві жителі чули детонацію після “прильоту”.
Що відомо про атаку дронів у Волгоградській області РФ
У Волгоградській області РФ уночі 29 вересня дрони атакували арсенал з російською зброєю. Ймовірно, там могли зберігати іранські балістичні ракети.
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, був атакований арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони Росії у населеному пункті Котлубань Волгоградської області.
Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них, — зазначив Андрій Коваленко.
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