Силы обороны Украины атаковали базу хранения шахедов в Краснодарском крае РФ

Силы обороны Украины успешно поразили базу хранения БПЛА "Шахед" в России, где хранилось более 400 ударных дронов.
Главные тезисы
- Украинские войска успешно атаковали базу хранения шахедов в Краснодарском крае, где хранилось более 400 ударных дронов.
- Атака существенно снизила возможность российских оккупантов терроризировать украинских жителей.
- Проведенная операция является частью боевой деятельности украинских сил в целях защиты от захватчиков.
Украинские бойцы уничтожили базу хранения российских шахедов в Октябрьском
9 октября ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БПЛА типа "Шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ,
По имеющейся информации на базе хранилось около 400 ударных дронов.
По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.
Боевая работа по военным целям захватчиков продолжается.
В российских соцсетях уже появились видео якобы пожара на складах вблизи Ейска. Местные жители слышали детонацию после “прилета”.
Что известно об атаке дронов в Волгоградской области РФ
В Волгоградской области РФ ночью 29 сентября дроны атаковали арсенал с российским оружием. Вероятно, там могли хранить иранские баллистические ракеты.
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.
Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним, отметил Андрей Коваленко.
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