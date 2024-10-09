Силы обороны Украины атаковали базу хранения шахедов в Краснодарском крае РФ

Силы обороны Украины успешно поразили базу хранения БПЛА "Шахед" в России, где хранилось более 400 ударных дронов.

Украинские бойцы уничтожили базу хранения российских шахедов в Октябрьском

9 октября ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БПЛА типа "Шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ,

По имеющейся информации на базе хранилось около 400 ударных дронов.

По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.

Уничтожение базы хранения БПЛА "Шахед" существенно снизит возможность российских окупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел. Поделиться

Боевая работа по военным целям захватчиков продолжается.

В российских соцсетях уже появились видео якобы пожара на складах вблизи Ейска. Местные жители слышали детонацию после “прилета”.

Что известно об атаке дронов в Волгоградской области РФ

В Волгоградской области РФ ночью 29 сентября дроны атаковали арсенал с российским оружием. Вероятно, там могли хранить иранские баллистические ракеты.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.