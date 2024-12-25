У Тамбовській області РФ дрони атакували оборонний завод і "Транснафтапродукт"

Дрони атакували Тамбовську область 25 грудня. Під удар потрапило важливе оборонне підприємство РФ — Мічурінський завод "Прогрес". Також пошкоджена котельня “Транснафтопродукту”.
Головні тези:
- Дрони атакували важливе оборонне підприємство РФ — Мічурінський завод “Прогрес” у Тамбовській області.
- Під удар також потрапила котельня “Транснафтопродукту”, що спричинило пожежу та значні матеріальні збитки.
- Міноборони Росії повідомило про нібито збиття трьох дронів та ліквідацію пожежі на Тамбовщині.
Росіяни скаржаться на атаку дронів по Тамбовщині
Місцеві жителі стверджують, що дрони пошкодили АТ "Мічурінський завод "Прогрес".
Підприємство випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційною і ракетною технікою, а також широкий спектр електротехніки цивільного призначення, обладнання для газо- і нафтопроводів.
Міноборони країни-агресорки відрапортувало, що три БпЛА на Тамбовщині збито, а пожежу ліквідовано.
Крім того, через атаку дронів загорілася котельня ТОВ "Транснафтопродукт".
Атака дронів на російські заводи
Раніше дрони вже атакували важливі заводи в Росії, пов'язані з виробництвом для ВПК РФ.
Так, 20 жовтня, СБУ та Сили оборони дронами вразили найбільший у РФ завод із виробництва вибухівки.
Завод імені Свєрдлова, розташований у місті Дзержинськ Нижегородської області, за 900 км від кордону з Україною та є складовою частиною російського ВПК.
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