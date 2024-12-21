В российской Казани после атаки дронов взрывается пороховой завод

В Казани днем 21 декабря сообщили о взрывах на пороховом заводе. Утром Казань атаковали дроны.

Россияне жалуются на взрывы в Казани

Жители Казани сообщают о звуках взрывов, доносящихся с порохового завода. Поделиться

Как отметили местные, взрывы начались после атаки дронов.

При этом на предприятии заявляют о якобы плановых испытаниях, которые, по словам чиновников, продлятся до 16.00.

Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации для органов власти и подразделений МЧС после атаки беспилотников.

Атака дронов на Казань: что известно

Утром 21 декабря в Казани были замечены неизвестные дроны. Один из них врезался в многоэтажку в элитном ЖК. В общей сложности российские чиновники заявили о восьми "прилетах" дронов.

Также из-за угрозы дронов в России ограничивали работу нескольких аэропортов: в Казани, Ижевске (республика Удмуртия) и Саратове.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что в Казани находится крупный пороховой завод. Он специализируется на производстве взрывчатых веществ, ракетных топлив и других компонентов для армии РФ.

Казанский пороховый завод снабжает материалы, необходимые для изготовления ракет, включая ракеты "Калибр", "Искандер" и другие.