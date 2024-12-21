В российской Казани после атаки дронов взрывается пороховой завод
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российской Казани после атаки дронов взрывается пороховой завод

Казань
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Источник:  online.ua

В Казани днем 21 декабря сообщили о взрывах на пороховом заводе. Утром Казань атаковали дроны.

Главные тезисы

  • В результате атаки дронов на пороховой завод в Казани произошли взрывы.
  • Пороховой завод специализируется на производстве взрывчатых веществ и ракетного топлива для армии РФ.
  • Местные жители сообщают о звуках взрывов, доносящихся с завода.
  • Российские власти заявили о восьми прилетах дронов в разные районы Казани.
  • Медиа предполагают, что возможными целями атаки дронов могли быть воинская часть 58661 и аэродром авиационного завода, снабжающего ракетами армию РФ.

Россияне жалуются на взрывы в Казани

Жители Казани сообщают о звуках взрывов, доносящихся с порохового завода.

Как отметили местные, взрывы начались после атаки дронов.

При этом на предприятии заявляют о якобы плановых испытаниях, которые, по словам чиновников, продлятся до 16.00.

Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации для органов власти и подразделений МЧС после атаки беспилотников.

Атака дронов на Казань: что известно

Утром 21 декабря в Казани были замечены неизвестные дроны. Один из них врезался в многоэтажку в элитном ЖК. В общей сложности российские чиновники заявили о восьми "прилетах" дронов.

Также из-за угрозы дронов в России ограничивали работу нескольких аэропортов: в Казани, Ижевске (республика Удмуртия) и Саратове.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что в Казани находится крупный пороховой завод. Он специализируется на производстве взрывчатых веществ, ракетных топлив и других компонентов для армии РФ.

Казанский пороховый завод снабжает материалы, необходимые для изготовления ракет, включая ракеты "Калибр", "Искандер" и другие.

В СМИ также предполагают, что целью дронов могли быть воинская часть 58661 и аэродром авиационного завода.

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