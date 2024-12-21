У російській Казані після атаки дронів вибухає пороховий завод

У Казані вдень 21 грудня повідомили про вибухи на пороховому заводі. Зранку Казань атакували дрони.

Росіяни скаржаться на вибухи у Казані

Жителі Казані повідомляють про звуки вибухів, які долинають з порохового заводу. Поширити

Як зазначили місцеві, вибухи почалися після атаки дронів.

При цьому на підприємстві заявляють про нібито планові випробування, які, за словами чиновників, продовжаться до 16.00.

Влада Татарстана запровадила режим надзвичайної ситуації для органів влади та підрозділів МНС після атаки безпілотників.

Атака дронів на Казань: що відомо

Зранку 21 грудня у Казані помітили невідомі дрони. Один з них врізався в багатоповерхівку в елітному ЖК. Загалом російські чиновники заявили про вісім "прильотів" дронів.

Також через загрозу дронів у Росії обмежували роботу декількох аеропортів: у Казані, Іжевську (республіка Удмуртія) та Саратові.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що у Казані знаходиться великий пороховий завод. Він спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів для армії РФ.

Казанський пороховий завод постачає матеріали, необхідні для виготовлення ракет, включаючи ракети "Калібр", "Іскандер" та інші.