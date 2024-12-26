Повітряні сили ЗСУ уразили військовий завод у РФ — там виробляли паливо для балістики

Повітряні сили України здійснили високоточну атаку на підприємство у Ростовській області. Воно займалося виробництвом палива для балістичних ракет.

Що відомо про атаку ЗСУ по заводу РФ

Як зазначається, удар було завдано по об'єкту військово-промислового комплексу в місті Кам'янськ-Шахтинський.

Це підприємство виробляло тверде паливо для балістичних ракет, які Росія використовує для атак на цивільну інфраструктуру України, зокрема лікарні, житлові будинки та електростанції.

У СтратКом ЗСУ наголосили, що ураження цього заводу є частиною всеосяжної кампанії зі зниження спроможності Росії проводити терористичні атаки проти мирного населення України.

Ця операція спрямована на послаблення можливостей Збройних сил РФ здійснювати агресивні дії проти нашої країни, — зазначено у заяві. Поширити

Україна знищила склад боєприпасів на полігоні в Ростовській області

Як зазначають джерела, удар було завдано днями за допомогою далекобійних дронів.

Внаслідок атаки стався потужний вибух із подальшою детонацією боєприпасів. Склад ворога повністю знищено.

Цей склад боєприпасів забезпечував російські війська на Краматорському напрямку. Його знищення спричинило серйозні логістичні труднощі, які суттєво ускладнюють здатність РФ вести бойові дії.

Також 18 грудня у Ростовській області був атакований "Комбінат Кам'янський". Це одне з найбільших хімічних підприємств Росії.