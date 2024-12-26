Повітряні сили ЗСУ уразили військовий завод у РФ — там виробляли паливо для балістики

Повітряні сили України здійснили високоточну атаку на підприємство у Ростовській області. Воно займалося виробництвом палива для балістичних ракет.
Головні тези:
- Повітряні сили України ударили по заводу в Ростовській області, який виробляв паливо для балістичних ракет.
- Атака спрямована на послаблення спроможностей Росії проводити терористичні атаки проти України.
- Україна знищила склад боєприпасів, який забезпечував російські війська на Краматорському напрямку.
- Атаковано хімічний комбінат у Ростовській області, який виробляв паливо для балістичних ракет.
- Дізнайтеся більше про відомості та наслідки цих військових операцій в статті.
Що відомо про атаку ЗСУ по заводу РФ
Як зазначається, удар було завдано по об'єкту військово-промислового комплексу в місті Кам'янськ-Шахтинський.
Це підприємство виробляло тверде паливо для балістичних ракет, які Росія використовує для атак на цивільну інфраструктуру України, зокрема лікарні, житлові будинки та електростанції.
У СтратКом ЗСУ наголосили, що ураження цього заводу є частиною всеосяжної кампанії зі зниження спроможності Росії проводити терористичні атаки проти мирного населення України.
Україна знищила склад боєприпасів на полігоні в Ростовській області
Як зазначають джерела, удар було завдано днями за допомогою далекобійних дронів.
Внаслідок атаки стався потужний вибух із подальшою детонацією боєприпасів. Склад ворога повністю знищено.
Цей склад боєприпасів забезпечував російські війська на Краматорському напрямку. Його знищення спричинило серйозні логістичні труднощі, які суттєво ускладнюють здатність РФ вести бойові дії.
Також 18 грудня у Ростовській області був атакований "Комбінат Кам'янський". Це одне з найбільших хімічних підприємств Росії.
Комбінат знаходиться за 14 км від кордону з Україною, але від поточної лінії фронту за 160-170 км. Відомо, що підприємство є виробником твердого палива для ракет. Його продукція використовується у боєприпасах для РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також балістичних ракетах "Іскандер".
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