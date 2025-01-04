Повітряні Сили ЗСУ збили 14 дронів РФ 4 січня
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ збили 14 дронів РФ 4 січня

Повітряні Сили ЗСУ
Шахед

Повітряні Сили ЗСУ звітували про боротьбу з безпілотниками Росії. Станом на 20.00 знищено ще 14 ворожих дронів.

Головні тези:

  • Українські Повітряні Сили звітували про збиття 14 ворожих дронів РФ 4 січня.
  • Армія РФ атакувала Україну 30-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами.

ПС ЗСУ збили 14 дронів РФ

Протягом поточної доби (із 11.00 4 січня) армія РФ атакувала Україну 30-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Станом на 20.00 збито 14 ворожих БпЛА, 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Робота ППО України в ніч проти 4 січня

Як зазначають у Повітряних силах, ворог атакував Україну дронами протягом ночі з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

У відбитті дронової атаки російських окупантів брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Станом на 9 ранку 4 січня підтверджено збиття 34 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Завдяки успішній роботі РЕБ 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

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