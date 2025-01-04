Между ВСУ и армией РФ произошло 107 боевых столкновений с начала суток

Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Всего с начала суток 4 января произошло 107 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Всего за начало суток 4 января произошло 107 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ, свидетельствуя о напряженной ситуации на фронте.
- Российская армия осуществляла атаки и обстрелы по населенным пунктам Сумской области и другим направлениям, продолжая борьбу на Харьковском, Лиманском, Краматорском и других фронтах.
- Украинские защитники успешно отражали атаки врага, поддерживая оборону и нанося ответные удары, сдерживая продвижение противника в различных районах.
Актуальная ситуация на фронте 4 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 04.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов Александровка, Покровка, Ястребщина, Луговка Сумской области;
На Харьковском направлении сегодня российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Старицы, наши защитники отбили одну атаку россиян, еще один бой продолжается. Кроме того, враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Малые Проходы, Волчанские Хутора и Охримовка.
На Купянском направлении противник трижды активно шел на позиции наших подразделений в районе населенного пункта Загрызово.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила 11 атак на позиции украинцев вблизи Первомайского, Надежды, Новосергеевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении наши защитники отразили семь атак противника в районах Временного Яра, Белой Горы, Клещиевки и Ступочек, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки, где Силы обороны отразили пять штурмов россиян, сейчас продолжаются еще два боестолкновения.
С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Солоного, Новооленовки, Новооленовки. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 22 атаки противника. Утраты неприятеля уточняются.
Продолжаются бои вблизи Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахового и Дачного на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отражены девять атак оккупационной армии, пять атак продолжаются до сих пор.
На Времивском направлении продолжаются две атаки захватчиков, всего за сегодняшний день противник предпринял 11 попыток продвинуться вперед вблизи Дачного и Янтарного. Враг нанес авиационный удар по Темировке и Бурлацкому, сбросив восемь управляемых авиационных бомб.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.
На Курщине украинские защитники отбили девять атак захватчиков, пять боестолкновений продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара девятью управляемыми бомбами и совершил 140 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Что известно о вражеских потерях
личного состава — около 794760 (+1510) человек/persons,
танков — 9679 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 2093 (+23) ед,
артиллерийских систем — 21578 (+23) ед,
РСЗО — 1257 (+0) ед,
средств ПВО — 132 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21356 (+107),
крылатых ракет — 3006 (+3),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 32843 (+73) ед,
специальной техники — 3675 (+0)
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