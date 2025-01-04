Между ВСУ и армией РФ произошло 107 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 04.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов Александровка, Покровка, Ястребщина, Луговка Сумской области;

На Харьковском направлении сегодня российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Старицы, наши защитники отбили одну атаку россиян, еще один бой продолжается. Кроме того, враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Малые Проходы, Волчанские Хутора и Охримовка.

На Купянском направлении противник трижды активно шел на позиции наших подразделений в районе населенного пункта Загрызово.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила 11 атак на позиции украинцев вблизи Первомайского, Надежды, Новосергеевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отразили семь атак противника в районах Временного Яра, Белой Горы, Клещиевки и Ступочек, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки, где Силы обороны отразили пять штурмов россиян, сейчас продолжаются еще два боестолкновения.