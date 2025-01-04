По информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 148 боестолкновений Сил обороны с оккупационной армией РФ.

Что происходит на фронте

На Харьковщине Силами обороны отражены 2 вражеских атака в районе Волчанска.

В направлении Купянска российские оккупанты провели 7 безуспешных атак вблизи Кучеровки, Синьковки и Загрызового.

В направлении Лимана в Донецкой области враг 11 раз безуспешно пытался атаковать неподалеку от Надежды, Макеевки, Григорьевки, Твердохлебового, Ямполевки и в направлении Чернещины, Зеленой Долины.

В направлении Северского враг дважды безуспешно атаковал позиции Сил обороны в районе Белогоровки.

В направлении Краматорска украинскими военными отражены 10 попыток атак российских оккупантов в районах Временного Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.

В направлении Торецкого враг провел 7 безуспешных атак неподалеку от Дилиевки, Торецкая и Щербиновки.

В направлении Покровска украинскими военными остановлено 40 атак захватчиков преступной армии РФ в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Новооленовка, Нововасиловка, Украинка, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверево, Солоне, Кременчуг.

В направлении Курахового Силы обороны остановили 11 вражеских атак вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахового и Шевченко.

Противник совершил 11 безуспешных наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах близ Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки.

В Запорожской области отражена 1 вражеская атака вблизи Новоандреевки.

На левобережье Днепра в Херсонской области украинскими военными отражены 2 безуспешные попытки атак российских кафиров.

В Курской области в течение суток Силы обороны отразили 41 атаку российских захватчиков.

Что известно о вражеских потерях