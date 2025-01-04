ВСУ отразили более 140 атак армии РФ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили более 140 атак армии РФ на фронте

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
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По информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 148 боестолкновений Сил обороны с оккупационной армией РФ.

Главные тезисы

  • ВСУ смогли отразить более 140 атак армии РФ на фронте за последние сутки, вызвав значительные потери у оккупантов в военной технике и личном составе.
  • Бои на Харьковщине, Донетчине и других направлениях показали решительное сопротивление украинских военных в ответ на агрессию оккупационной армии РФ.
  • Российские оккупанты предприняли множество попыток атак в различных районах, но попытки прорыва были успешно остановлены силами украинской обороны.
  • Известно о значительных вражеских потерях в личном составе и технике: около 794 тыс человек, 9 тыс. танков, 20 тыс. бронемашин, 21 тыс. артиллерийских систем и другие технические средства.

Что происходит на фронте

На Харьковщине Силами обороны отражены 2 вражеских атака в районе Волчанска.

В направлении Купянска российские оккупанты провели 7 безуспешных атак вблизи Кучеровки, Синьковки и Загрызового.

В направлении Лимана в Донецкой области враг 11 раз безуспешно пытался атаковать неподалеку от Надежды, Макеевки, Григорьевки, Твердохлебового, Ямполевки и в направлении Чернещины, Зеленой Долины.

В направлении Северского враг дважды безуспешно атаковал позиции Сил обороны в районе Белогоровки.

В направлении Краматорска украинскими военными отражены 10 попыток атак российских оккупантов в районах Временного Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.

В направлении Торецкого враг провел 7 безуспешных атак неподалеку от Дилиевки, Торецкая и Щербиновки.

В направлении Покровска украинскими военными остановлено 40 атак захватчиков преступной армии РФ в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Новооленовка, Нововасиловка, Украинка, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверево, Солоне, Кременчуг.

В направлении Курахового Силы обороны остановили 11 вражеских атак вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахового и Шевченко.

Противник совершил 11 безуспешных наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах близ Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки.

В Запорожской области отражена 1 вражеская атака вблизи Новоандреевки.

На левобережье Днепра в Херсонской области украинскими военными отражены 2 безуспешные попытки атак российских кафиров.

В Курской области в течение суток Силы обороны отразили 41 атаку российских захватчиков.

Что известно о вражеских потерях

  • личного состава — около 794 тыс 760 (+1 тыс 510) человек / persons,

  • танков — 9 тыс 679 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 20 тыс 93 (+23) ед,

  • артиллерийских систем — 21 тыс 578 (+23) ед,

  • РСЗО — 1 тыс 257 (+0) ед,

  • средства ПВО — 1 тыс 32 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 тыс 356 (+107),

  • крылатые ракеты — 3 тыс 6 (+3),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 32 тыс 843 (+73) ед,

  • специальная техника — 3 тыс 675 (+0)

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