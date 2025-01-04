По информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 148 боестолкновений Сил обороны с оккупационной армией РФ.
Главные тезисы
- ВСУ смогли отразить более 140 атак армии РФ на фронте за последние сутки, вызвав значительные потери у оккупантов в военной технике и личном составе.
- Бои на Харьковщине, Донетчине и других направлениях показали решительное сопротивление украинских военных в ответ на агрессию оккупационной армии РФ.
- Российские оккупанты предприняли множество попыток атак в различных районах, но попытки прорыва были успешно остановлены силами украинской обороны.
- Известно о значительных вражеских потерях в личном составе и технике: около 794 тыс человек, 9 тыс. танков, 20 тыс. бронемашин, 21 тыс. артиллерийских систем и другие технические средства.
Что происходит на фронте
На Харьковщине Силами обороны отражены 2 вражеских атака в районе Волчанска.
В направлении Купянска российские оккупанты провели 7 безуспешных атак вблизи Кучеровки, Синьковки и Загрызового.
В направлении Лимана в Донецкой области враг 11 раз безуспешно пытался атаковать неподалеку от Надежды, Макеевки, Григорьевки, Твердохлебового, Ямполевки и в направлении Чернещины, Зеленой Долины.
В направлении Северского враг дважды безуспешно атаковал позиции Сил обороны в районе Белогоровки.
В направлении Краматорска украинскими военными отражены 10 попыток атак российских оккупантов в районах Временного Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.
В направлении Торецкого враг провел 7 безуспешных атак неподалеку от Дилиевки, Торецкая и Щербиновки.
В направлении Покровска украинскими военными остановлено 40 атак захватчиков преступной армии РФ в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Новооленовка, Нововасиловка, Украинка, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверево, Солоне, Кременчуг.
В направлении Курахового Силы обороны остановили 11 вражеских атак вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахового и Шевченко.
Противник совершил 11 безуспешных наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах близ Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки.
В Запорожской области отражена 1 вражеская атака вблизи Новоандреевки.
На левобережье Днепра в Херсонской области украинскими военными отражены 2 безуспешные попытки атак российских кафиров.
В Курской области в течение суток Силы обороны отразили 41 атаку российских захватчиков.
Что известно о вражеских потерях
личного состава — около 794 тыс 760 (+1 тыс 510) человек / persons,
танков — 9 тыс 679 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 20 тыс 93 (+23) ед,
артиллерийских систем — 21 тыс 578 (+23) ед,
РСЗО — 1 тыс 257 (+0) ед,
средства ПВО — 1 тыс 32 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 тыс 356 (+107),
крылатые ракеты — 3 тыс 6 (+3),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 32 тыс 843 (+73) ед,
специальная техника — 3 тыс 675 (+0)
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