ЗСУ відбили понад 140 атак армії РФ на фронті

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 148 боєзіткнень Сил оборони з окупаційною армією РФ.

Що відбувається на фронті

На Харківщині Силами оборони відбито 2 ворожі атаки в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська російські окупанти провели 7 безуспішних атак поблизу Кучерівки, Синьківки та Загризового.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог 11 разів безуспішно намагався атакувати неподалік Надії, Макіївки, Григорівки, Твердохлібового, Ямполівки та в напрямку Чернещини, Зеленої Долини.

У напрямку Сіверська ворог двічі безуспішно атакува позиції Сил оборони в районі Білогорівки.

У напрямку Краматорська українськими військовими відбито 10 спроб атак російських окупантів в районах Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.

У напрямку Торецька ворог провів 7 безуспішних атак неподалік Диліївки, Торецька та Щербинівки.

У напрямку Покровська українськими військовими зупинено 40 атак загарбників злочинної армії РФ в районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новооленівка, Нововасилівка, Українка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ.

У напрямку Курахового Сили оборони зупинили 11 ворожих атак поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка.

Противник здійснив 11 безуспішних наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах поблизу Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки.

У Запорізькій області відбито 1 ворожу атаку поблизу Новоандріївки.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області українськими військовими відбито 2 безуспішні спроби атак російських окупантів.

У Курській області протягом доби Сили оборони відбили 41 атаку російських загарбників.

Що відомо про ворожі втрати