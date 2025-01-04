ЗСУ відбили понад 140 атак армії РФ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили понад 140 атак армії РФ на фронті

Генштаб ЗСУ
Артилерія ЗСУ

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 148 боєзіткнень Сил оборони з окупаційною армією РФ. 

Головні тези:

  • Протягом минулої доби ЗСУ відбили 148 атак військ РФ на фронті.
  • У битвах на Харківщині, Донеччині та інших напрямках ворог зазнав великих втрат у техніці та особовому складі.
  • Українські військові успішно відбили безліч ворожих атак неподалік важливих населених пунктів.
  • Спроби російських окупантів прорвати оборону українських військових були рішуче зупинені.

Що відбувається на фронті

На Харківщині Силами оборони відбито 2 ворожі атаки в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська російські окупанти провели 7 безуспішних атак поблизу Кучерівки, Синьківки та Загризового.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог 11 разів безуспішно намагався атакувати неподалік Надії, Макіївки, Григорівки, Твердохлібового, Ямполівки та в напрямку Чернещини, Зеленої Долини.

У напрямку Сіверська ворог двічі безуспішно атакува позиції Сил оборони в районі Білогорівки.

У напрямку Краматорська українськими військовими відбито 10 спроб атак російських окупантів в районах Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.

У напрямку Торецька ворог провів 7 безуспішних атак неподалік Диліївки, Торецька та Щербинівки.

У напрямку Покровська українськими військовими зупинено 40 атак загарбників злочинної армії РФ в районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новооленівка, Нововасилівка, Українка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ.

У напрямку Курахового Сили оборони зупинили 11 ворожих атак поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка.

Противник здійснив 11 безуспішних наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах поблизу Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки.

У Запорізькій області відбито 1 ворожу атаку поблизу Новоандріївки.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області українськими військовими відбито 2 безуспішні спроби атак російських окупантів.

У Курській області протягом доби Сили оборони відбили 41 атаку російських загарбників.

Що відомо про ворожі втрати

  • особового складу — близько 794 тис 760 (+1 тис 510) осіб / persons,

  • танків — 9 тис 679 (+2) од,

  • бойових броньованих машин — 20 тис 93 (+23) од,

  • артилерійських систем — 21 тис 578 (+23) од,

  • РСЗВ — 1 тис 257 (+0) од,

  • засоби ППО — 1 тис 32 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 331 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 тис 356 (+107),

  • крилаті ракети — 3 тис 6 (+3),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 32 тис 843 (+73) од,

  • спеціальна техніка — 3 тис 675 (+0)

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