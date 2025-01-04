ЗСУ відбили понад 140 атак армії РФ на фронті

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 148 боєзіткнень Сил оборони з окупаційною армією РФ.
Головні тези:
- Протягом минулої доби ЗСУ відбили 148 атак військ РФ на фронті.
- У битвах на Харківщині, Донеччині та інших напрямках ворог зазнав великих втрат у техніці та особовому складі.
- Українські військові успішно відбили безліч ворожих атак неподалік важливих населених пунктів.
- Спроби російських окупантів прорвати оборону українських військових були рішуче зупинені.
Що відбувається на фронті
На Харківщині Силами оборони відбито 2 ворожі атаки в районі Вовчанська.
У напрямку Куп’янська російські окупанти провели 7 безуспішних атак поблизу Кучерівки, Синьківки та Загризового.
У напрямку Лимана на Донеччині ворог 11 разів безуспішно намагався атакувати неподалік Надії, Макіївки, Григорівки, Твердохлібового, Ямполівки та в напрямку Чернещини, Зеленої Долини.
У напрямку Сіверська ворог двічі безуспішно атакува позиції Сил оборони в районі Білогорівки.
У напрямку Краматорська українськими військовими відбито 10 спроб атак російських окупантів в районах Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.
У напрямку Торецька ворог провів 7 безуспішних атак неподалік Диліївки, Торецька та Щербинівки.
У напрямку Покровська українськими військовими зупинено 40 атак загарбників злочинної армії РФ в районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новооленівка, Нововасилівка, Українка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ.
У напрямку Курахового Сили оборони зупинили 11 ворожих атак поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка.
Противник здійснив 11 безуспішних наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах поблизу Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки.
У Запорізькій області відбито 1 ворожу атаку поблизу Новоандріївки.
На лівобережжі Дніпра у Херсонській області українськими військовими відбито 2 безуспішні спроби атак російських окупантів.
У Курській області протягом доби Сили оборони відбили 41 атаку російських загарбників.
Що відомо про ворожі втрати
особового складу — близько 794 тис 760 (+1 тис 510) осіб / persons,
танків — 9 тис 679 (+2) од,
бойових броньованих машин — 20 тис 93 (+23) од,
артилерійських систем — 21 тис 578 (+23) од,
РСЗВ — 1 тис 257 (+0) од,
засоби ППО — 1 тис 32 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 тис 356 (+107),
крилаті ракети — 3 тис 6 (+3),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 32 тис 843 (+73) од,
спеціальна техніка — 3 тис 675 (+0)
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-