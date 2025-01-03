Ситуация на фронте. ВСУ отразили 92 атаки армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 03.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ подвергаются пограничные населенные пункты, в частности Поповка, Бачевск Сумской области; Карповичи Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области. Авиаударов КАБами захватчики нанесли по районам Поповка и Александровка Сумской области; Гремячка Черниговской области.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверевое, Соленое, Котлино и Покровск. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 16 атак, 10 боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка. Три боя завершились без успеха для оккупантов, еще один — продолжается.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают семь попыток кафиров продвинуться вперед в районе Временного Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи Надежды, Макеевки, Григорьевки и в направлении Чернещины. Четыре атаки противника отбиты, одно боестолкновение продолжается.

Украинские воины сегодня отбили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении.

Сегодня на Кураховском направлении враг девять раз атаковал вблизи Петропавловки, Курахово и Шевченко. Пять боев завершено, еще четыре продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении оккупанты пять раз безрезультатно атаковали позиции наших войск возле Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки. Враг нанес авиационные удары в районах Зеленого Поля и Новополя, сбросив семь КАБ и применив неуправляемые авиаракеты.

В Ореховском направлении враг продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, один раз пытался продвинуться в направлении Новоандреевки. Противник нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по Лобковому, Щербакам и Пятихаткам.

На Приднепровском направлении российские захватчики однажды без успеха штурмовали позиции наших защитников. Ситуация контролируется.