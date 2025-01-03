Ситуация на фронте. ВСУ отразили 92 атаки армии РФ с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины нанося врагу значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 92 боевых столкновения.
Главные тезисы
- Украинские защитники отразили 92 атаки армии РФ, нанеся врагу значительные потери.
- Боевые столкновения происходят в различных районах, включая Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.
- Российские захватчики сталкиваются с огромными потерями в живой силе, технике и военной технике.
Актуальная ситуация на фронте 3 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 03.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От циничных обстрелов с территории РФ подвергаются пограничные населенные пункты, в частности Поповка, Бачевск Сумской области; Карповичи Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области. Авиаударов КАБами захватчики нанесли по районам Поповка и Александровка Сумской области; Гремячка Черниговской области.
Украинские воины сегодня отбили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи Надежды, Макеевки, Григорьевки и в направлении Чернещины. Четыре атаки противника отбиты, одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают семь попыток кафиров продвинуться вперед в районе Временного Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.
На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка. Три боя завершились без успеха для оккупантов, еще один — продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверевое, Соленое, Котлино и Покровск. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 16 атак, 10 боестолкновений до сих пор продолжаются.
Сегодня на Кураховском направлении враг девять раз атаковал вблизи Петропавловки, Курахово и Шевченко. Пять боев завершено, еще четыре продолжаются до сих пор.
На Времивском направлении оккупанты пять раз безрезультатно атаковали позиции наших войск возле Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки. Враг нанес авиационные удары в районах Зеленого Поля и Новополя, сбросив семь КАБ и применив неуправляемые авиаракеты.
В Ореховском направлении враг продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, один раз пытался продвинуться в направлении Новоандреевки. Противник нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по Лобковому, Щербакам и Пятихаткам.
На Приднепровском направлении российские захватчики однажды без успеха штурмовали позиции наших защитников. Ситуация контролируется.
В Курской области украинские защитники отбили 17 атак захватчиков, еще 16 боестолкновений продолжаются. Также российские войска нанесли три авиационных удара по территории России, сбросив при этом три КАБа.
Что известно об общих и текущих потерях армии РФ
личного состава — около 793 тыс. 250 (+1 тыс. 80) человек ликвидировано;
танков — 9 тыс 677 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 20 тыс 70 (+14) ед;
артиллерийских систем — 21 тыс 555 (+3) ед;
РСЗО — 1 тыс 257 (+1) ед;
средств ПВО — 1 тыс 32 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 330 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 тыс 249 (+49) ед;
крылатых ракет — 3 тыс 3 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 32 тыс 770 (+41) ед;
специальной техники — 3 тыс 675 ед.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и три других важных объекта противника, добавили в Генштабе.
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