Між ЗСУ та армією РФ відбулося 107 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 04.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території РФ постраждали райони населених пунктів Олександрівка, Покровка, Яструбщина, Лугівка Сумської області; Тимофіївка, Відродженське Харківської області.

На Харківському напрямку сьогодні російські окупанти двічі штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Стариці, наші захисники відбили одну атаку росіян, ще один бій триває. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Малі Проходи, Вовчанські Хутори та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку противник тричі активно йшов на позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Загризове.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців поблизу Першотравневого, Надії, Новосергіївки, Макіївки, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Григорівки та у Серебрянському лісі. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили сім атак противника в районах Часового Яру, Білої Гори, Кліщіївки та Ступочок, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки, де Сили оборони відбили п’ять штурмів росіян, наразі тривають ще два боєзіткнення.