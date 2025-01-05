ЗСУ знищили понад 1700 солдатів РФ, 7 танків та 26 бронемашин

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 796 490 військових.
Головні тези:
- ЗСУ продовжують ліквідовувати солдатів РФ, знищивши вже понад 1700 ворожих військових.
- За час військових дій українським військовим вдалося знищити 7 танків і 26 бронемашин супротивника.
- Генштаб повідомляє про 796 490 загальну кількість втрат російської армії від початку вторгнення.
- На різних напрямках військових дій зафіксовано 179 бойових зіткнень, ворог виконав 11 атак на Торецькому напрямку.
- Ворожі атаки та спроби просунутись до стратегічних пунктів були відбиті у зазначених районах, показуючи високий рівень готовності ЗСУ до оборони.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1730 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9686 (+7) од.;
бойових броньованих машин — 20 119 (+26) од.;
артилерійських систем — 21 603 (+25) од.;
РСЗВ — 1257 од.;
засоби ППО — 1032 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 447 (+91) од.;
крилатих ракет — 3006 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 32 940 (+97) од.;
спеціальної техніки — 3677 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Загризового та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Першотравневого, Надії, Новосергіївки, Макіївки, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Григорівки та Серебрянського лісу.
На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дев’ять атак противника в районах Часового Яру, Білої Гори, Кліщіївки та Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів. Ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Срібного, Петропавлівки, Костянтинополя, Курахового та Костянтинопольського.
На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Дачного та Янтарного.
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