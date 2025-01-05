ЗСУ знищили понад 1700 солдатів РФ, 7 танків та 26 бронемашин
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1700 солдатів РФ, 7 танків та 26 бронемашин

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1700 солдатів РФ, 7 танків та 26 бронемашин
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 796 490 військових.

Головні тези:

  • ЗСУ продовжують ліквідовувати солдатів РФ, знищивши вже понад 1700 ворожих військових.
  • За час військових дій українським військовим вдалося знищити 7 танків і 26 бронемашин супротивника.
  • Генштаб повідомляє про 796 490 загальну кількість втрат російської армії від початку вторгнення.
  • На різних напрямках військових дій зафіксовано 179 бойових зіткнень, ворог виконав 11 атак на Торецькому напрямку.
  • Ворожі атаки та спроби просунутись до стратегічних пунктів були відбиті у зазначених районах, показуючи високий рівень готовності ЗСУ до оборони.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1730 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9686 (+7) од.;

  • бойових броньованих машин — 20 119 (+26) од.;

  • артилерійських систем — 21 603 (+25) од.;

  • РСЗВ — 1257 од.;

  • засоби ППО — 1032 од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 331 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 447 (+91) од.;

  • крилатих ракет — 3006 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 32 940 (+97) од.;

  • спеціальної техніки — 3677 (+2) од.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Загризового та Петропавлівки.

  • На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Першотравневого, Надії, Новосергіївки, Макіївки, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Григорівки та Серебрянського лісу.

  • На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дев’ять атак противника в районах Часового Яру, Білої Гори, Кліщіївки та Ступочок.

  • На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 наступальних дій агресора у бік Мирного, Тимофіївки, Баранівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Піщаного, Шевченка, Новоолександрівки, Солоного, Новооленівки, Котлиного та Нововасилівки.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів. Ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Срібного, Петропавлівки, Костянтинополя, Курахового та Костянтинопольського.

  • На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Дачного та Янтарного.

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