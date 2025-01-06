ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ и 14 танков за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ и 14 танков за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ и 14 танков за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 798040 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные ликвидируют солдат РФ и продолжают успешно отражать атаки захватчиков.
  • Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составило 798 040 военных.
  • За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1550 российских вооруженных формирований и 14 танков, а также нейтрализовали значительное количество техники и средств.
  • На фронте зафиксировано 184 боевых столкновения, в том числе в районах Лимана, Краматорска, Торецкая, Покровская, Курахова и Времовки.
  • Украинские защитники активно действуют в Курской области, где отбивают атаки и наносят удары на позиции врага.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1550 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9700 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин — 20164 (+45) ед,

  • артиллерийских систем — 21665 (+62) ед,

  • РСЗО — 1258 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1034 (+2) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21625 (+178),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 33056 (+116) ед,

  • специальной техники — 3681 (+4)

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.

  • На лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Заречное, Новосергеевка и Первомайское.

  • На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Временного Яра, Ступочек и Предтечиного.

  • На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку от Торецка, Щербиновки и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасиловка, Новоезаветовка и Ясеново.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 27 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

  • На Времивском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций неподалеку от Янтарного, Нового Комара, Новодаровки и в направлении Константинополя. Враг активно задействовал авиацию для ударов в направлении.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о восьми авиационных ударах с применением 14 КАБ и 445 артиллерийских обстрелов. Украинские воины за минувшие сутки отразили на данном направлении 47 атак захватнической армии.

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