ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ и 14 танков за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 798040 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидируют солдат РФ и продолжают успешно отражать атаки захватчиков.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составило 798 040 военных.
- За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1550 российских вооруженных формирований и 14 танков, а также нейтрализовали значительное количество техники и средств.
- На фронте зафиксировано 184 боевых столкновения, в том числе в районах Лимана, Краматорска, Торецкая, Покровская, Курахова и Времовки.
- Украинские защитники активно действуют в Курской области, где отбивают атаки и наносят удары на позиции врага.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1550 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9700 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 20164 (+45) ед,
артиллерийских систем — 21665 (+62) ед,
РСЗО — 1258 (+1) ед,
средств ПВО — 1034 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21625 (+178),
автомобильной техники и автоцистерн — 33056 (+116) ед,
специальной техники — 3681 (+4)
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.
На лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Заречное, Новосергеевка и Первомайское.
На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Временного Яра, Ступочек и Предтечиного.
На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку от Торецка, Щербиновки и Крымского.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 27 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного.
На Времивском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций неподалеку от Янтарного, Нового Комара, Новодаровки и в направлении Константинополя. Враг активно задействовал авиацию для ударов в направлении.
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