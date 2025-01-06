ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ и 14 танков за сутки

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о восьми авиационных ударах с применением 14 КАБ и 445 артиллерийских обстрелов. Украинские воины за минувшие сутки отразили на данном направлении 47 атак захватнической армии.