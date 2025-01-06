ЗСУ знищили понад 1500 солдатів РФ та 14 танків за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 798 040 військових.
Головні тези:
- Українські військові ліквідують солдатів РФ та продовжують успішно відбивати атаки загарбників.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула 798 040 військових.
- Протягом минулої доби ЗСУ знищили 1550 російських збройних формувань та 14 танків, а також нейтралізували значну кількість техніки і засобів.
- На фронті зафіксовано 184 бойових зіткнення, зокрема у районах Лиману, Краматорська, Торецька, Покровська, Курахова та Времівки.
- Українські захисники активно діють у Курській області, де відбивають атаки та завдають ударів на позиції ворога.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1550 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9700 (+14) од,
бойових броньованих машин — 20164 (+45) од,
артилерійських систем — 21665 (+62) од,
РСЗВ — 1258 (+1) од,
засобів ППО — 1034 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21625 (+178),
автомобільної техніки та автоцистерн — 33056 (+116) од,
спеціальної техніки — 3681 (+4)
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення.
На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутись вперед неподалік населених пунктів Надія, Твердохлібове, Зарічне, Новосергіївка та Першотравневе.
На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Кримського.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.
На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій неподалік Янтарного, Нового Комара, Новодарівки та в напрямку Константинополя. Ворог активно задіював авіацію для ударів на напрямку.
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