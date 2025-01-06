ЗСУ знищили понад 1500 солдатів РФ та 14 танків за добу

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про вісім авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБ і 445 артилерійських обстрілів. Українські воїни за минулу добу відбили на даному напрямку 47 атак загарбницької армії.