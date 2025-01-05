ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів армії РФ на півдні України

Українські захисники завдали ударів по спостережних пунктах, місцях зберігання боєприпасів та інфраструктурі російських окупантів на півдні України. В результаті операцій ліквідовано 74 російських військових.

Українські воїни ліквідували партію солдатів РФ на півдні України

Як зазначається, за минулу добу втрати російських окупантів у південному регіоні склали:

74 військовослужбовці;

8 артилерійських систем, зокрема "Гіацинт-Б";

31 одиниця автомобільної та бронетехніки;

мотоцикл;

2 човни;

6 супутникових терміналів Starlink;

камера відеоспостереження;

2 комплекси РЕБ.

Також сили оборони успішно атакували 4 бліндажі та місце проживання особового складу, 3 спостережні пункти, 2 місця зберігання боєприпасів, 3 локації, які використовувались для запуску БпЛА.

Окрім цього ЗСУ уразили сім антен управління дронами та дві антени зв’язку окупантів.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1730 російських загарбників, а з техніки знищено: