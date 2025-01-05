ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів армії РФ на півдні України

Українські захисники завдали ударів по спостережних пунктах, місцях зберігання боєприпасів та інфраструктурі російських окупантів на півдні України. В результаті операцій ліквідовано 74 російських військових.
Головні тези:
- Українські захисники успішно провели операції на півдні України, ліквідуючи 74 російських військових.
- Під час бойових дій українські війська знищили значну кількість техніки і обладнання РФ, включаючи танки, артилерію, автоцистерни та інше.
- У результаті операцій також були уражені спостережні пункти, місця зберігання боєприпасів, техніка та інфраструктура ворожих сил.
- За минулу добу ЗСУ знищили понад 1700 російських загарбників, а також велику кількість техніки, зокрема танки, артилерію, літаки та кораблі.
- Бойові операції на півдні України є важливим кроком у відступі російських окупантів та забезпечують безпеку регіону.
Українські воїни ліквідували партію солдатів РФ на півдні України
Як зазначається, за минулу добу втрати російських окупантів у південному регіоні склали:
74 військовослужбовці;
8 артилерійських систем, зокрема "Гіацинт-Б";
31 одиниця автомобільної та бронетехніки;
мотоцикл;
2 човни;
6 супутникових терміналів Starlink;
камера відеоспостереження;
2 комплекси РЕБ.
Також сили оборони успішно атакували 4 бліндажі та місце проживання особового складу, 3 спостережні пункти, 2 місця зберігання боєприпасів, 3 локації, які використовувались для запуску БпЛА.
Окрім цього ЗСУ уразили сім антен управління дронами та дві антени зв’язку окупантів.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1730 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9686 (+7) од.;
бойових броньованих машин — 20 119 (+26) од.;
артилерійських систем — 21 603 (+25) од.;
РСЗВ — 1257 од.;
засоби ППО — 1032 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 447 (+91) од.;
крилатих ракет — 3006 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 32 940 (+97) од.;
спеціальної техніки — 3677 (+2) од.
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