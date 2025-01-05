ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов армии РФ на юге Украины

Украинские защитники нанесли удары по наблюдательным пунктам, местам хранения боеприпасов и инфраструктуре российских окупантов на юге Украины. В результате операций ликвидировано 74 российских военных.
Главные тезисы
- Украинские защитники успешно провели операции на юге Украины, ликвидируя 74 российских военных.
- В ходе боевых действий украинские войска уничтожили значительное количество техники и оборудования РФ, включая танки, артиллерию, автоцистерны и другое.
- В результате сделок также были поражены наблюдательные пункты, места хранения боеприпасов, техника и инфраструктура вражеских сил.
- За прошедшие сутки ВСУ уничтожили более 1700 российских захватчиков, а также большое количество техники, в том числе танки, артиллерию, самолеты и корабли.
- Боевые операции на юге Украины являются важным шагом в отступлении российских окупантов и обеспечивают безопасность региона.
Украинские воины ликвидировали партию солдат РФ на юге Украины
Как отмечается, за минувшие сутки потери российских окупантов в южном регионе составили:
74 военнослужащих;
8 артиллерийских систем, в том числе "Гиацинт-Б";
31 единица автомобильной и бронетехники;
мотоцикл;
2 лодки;
6 спутниковых терминалов Starlink;
камера видеонаблюдения;
2 комплекса РЭБ.
Также силы обороны успешно атаковали 4 блиндажа и место жительства личного состава, 3 наблюдательных пункта, 2 места хранения боеприпасов, 3 локации, которые использовались для запуска БПЛА.
Кроме этого, ВСУ поразили семь антенн управления дронами и две антенны связи оккупантов.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков - 9686 (+7) ед;
боевых бронированных машин - 20 119 (+26) ед;
артиллерийских систем - 21 603 (+25) ед;
РСЗО - 1257 ед.;
средства ПВО - 1032 ед;
самолетов - 369 ед.;
вертолетов - 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 447 (+91) ед;
крылатых ракет - 3006 ед;
кораблей/катеров - 28 ед;
подводных лодок - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 32 940 (+97) ед;
специальной техники - 3677 (+2) ед.
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