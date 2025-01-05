ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов армии РФ на юге Украины
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов армии РФ на юге Украины

Силы обороны Юга Украины
ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов армии РФ на юге Украины
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Украинские защитники нанесли удары по наблюдательным пунктам, местам хранения боеприпасов и инфраструктуре российских окупантов на юге Украины. В результате операций ликвидировано 74 российских военных.

Главные тезисы

  • Украинские защитники успешно провели операции на юге Украины, ликвидируя 74 российских военных.
  • В ходе боевых действий украинские войска уничтожили значительное количество техники и оборудования РФ, включая танки, артиллерию, автоцистерны и другое.
  • В результате сделок также были поражены наблюдательные пункты, места хранения боеприпасов, техника и инфраструктура вражеских сил.
  • За прошедшие сутки ВСУ уничтожили более 1700 российских захватчиков, а также большое количество техники, в том числе танки, артиллерию, самолеты и корабли.
  • Боевые операции на юге Украины являются важным шагом в отступлении российских окупантов и обеспечивают безопасность региона.

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Как отмечается, за минувшие сутки потери российских окупантов в южном регионе составили:

  • 74 военнослужащих;

  • 8 артиллерийских систем, в том числе "Гиацинт-Б";

  • 31 единица автомобильной и бронетехники;

  • мотоцикл;

  • 2 лодки;

  • 6 спутниковых терминалов Starlink;

  • камера видеонаблюдения;

  • 2 комплекса РЭБ.

Также силы обороны успешно атаковали 4 блиндажа и место жительства личного состава, 3 наблюдательных пункта, 2 места хранения боеприпасов, 3 локации, которые использовались для запуска БПЛА.

Кроме этого, ВСУ поразили семь антенн управления дронами и две антенны связи оккупантов.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков - 9686 (+7) ед;

  • боевых бронированных машин - 20 119 (+26) ед;

  • артиллерийских систем - 21 603 (+25) ед;

  • РСЗО - 1257 ед.;

  • средства ПВО - 1032 ед;

  • самолетов - 369 ед.;

  • вертолетов - 331 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 447 (+91) ед;

  • крылатых ракет - 3006 ед;

  • кораблей/катеров - 28 ед;

  • подводных лодок - 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн - 32 940 (+97) ед;

  • специальной техники - 3677 (+2) ед.

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