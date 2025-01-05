ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов армии РФ на юге Украины

Украинские защитники нанесли удары по наблюдательным пунктам, местам хранения боеприпасов и инфраструктуре российских окупантов на юге Украины. В результате операций ликвидировано 74 российских военных.

Украинские воины ликвидировали партию солдат РФ на юге Украины

Как отмечается, за минувшие сутки потери российских окупантов в южном регионе составили:

74 военнослужащих;

8 артиллерийских систем, в том числе "Гиацинт-Б";

31 единица автомобильной и бронетехники;

мотоцикл;

2 лодки;

6 спутниковых терминалов Starlink;

камера видеонаблюдения;

2 комплекса РЭБ.

Также силы обороны успешно атаковали 4 блиндажа и место жительства личного состава, 3 наблюдательных пункта, 2 места хранения боеприпасов, 3 локации, которые использовались для запуска БПЛА.

Кроме этого, ВСУ поразили семь антенн управления дронами и две антенны связи оккупантов.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено: