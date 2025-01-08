Між ЗСУ та армією РФ відбулося 111 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 08.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів поблизу кордону з Росією. Так, під артилерійськими ударами опинилися населені пункти Сумської та Чернігівської областей, такі як Осоївка, Пономаренки, Тимоновичі, Велика Писарівка, Гута-Студенецька та Ходине.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти чотири рази здійснювали штурми оборонних рубежів українського війська. В районі Вовчанська точаться бої.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки. Шість ворожих атак тривають до цього часу.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак позицій українців поблизу Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів. Шість боєзіткнень завершилися, ще три — тривають дотепер.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбиті українськими підрозділами.

На Краматорському напрямку загарбники завдавали авіаударів по Васюківці, Привіллю, Марковому та Никифорівці, скинули при цьому сім КАБів.

На Торецькому напрямку ворог зосередив свої наступальні зусилля в районах Торецька та Диліївки, де відбулося п’ять боєзіткнень, на даний час точиться бій.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка. Сили оборони стримують натиск, на цей час відбили 21 атаку противника, п’ять боєзіткнень — тривають дотепер. Втрати ворога уточнюються.