Между ВСУ и армией РФ произошло более 100 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 09.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Пострадали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы населённых пунктов Украины, среди которых Александровка, Большая Писаревка, Турья Сумской области; Тимофеевка Харьковской области. В то же время враг НАРами атаковал Александровку.

На Харьковском направлении Силы обороны отразили один штурм вражеских войск вблизи Старицы.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Западного, Кучеровки, Петропавловки и Загрызового.

Агрессор также увеличил количество атак до 12 на Лиманском направлении . При поддержке авиации атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Боровская Андреевка, Копанки, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка. Девять боестолкновений продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отразили три атаки оккупантов в районе Временного Яра. Недалеко от Белой Горы продолжается еще одно боестолкновение. На Майское враг сбросил два КАБа.

На Торецком направлении враг девять раз пытался идти вперед в районах Торецка и Щербиновки. В настоящее время длится шесть боестолкновений. На Константиновку враг сбросил две авиабомбы.