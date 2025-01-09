Между ВСУ и армией РФ произошло более 100 боестолкновений с начала суток

С начала суток 9 января на фронте произошло 101 боестолкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском и Кураховском направлениях.
Главные тезисы
- На фронте произошло 101 боестолкновение между ВСУ и армией РФ за одни сутки. Украинские защитники отбивают атаки различной интенсивности, предотвращая продвижение врага.
- Генштаб ВСУ объявил о ликвидации 1430 захватчиков и уничтожении значительного количества техники врага за сутки. Потери включают танки, боевые машины, артиллерию и другое вооружение.
- Ожесточенные бои продолжаются на различных направлениях, где украинские защитники отражают атаки и наносят значительные потери врагу.
- На фронте продолжаются артиллерийские обстрелы и авиационные атаки со стороны врага. Мирные районы подвергаются артиллерийским обстрелам, создавая угрозу для местного населения.
- Украинские защитники мужественно держат оборону и успешно противостоят врагу на различных направлениях. Ситуация на фронте остается напряженной, но украинцы готовы отбивать атаки.
Актуальная ситуация на фронте 9 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 09.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Пострадали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы населённых пунктов Украины, среди которых Александровка, Большая Писаревка, Турья Сумской области; Тимофеевка Харьковской области. В то же время враг НАРами атаковал Александровку.
На Харьковском направлении Силы обороны отразили один штурм вражеских войск вблизи Старицы.
На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Западного, Кучеровки, Петропавловки и Загрызового.
Агрессор также увеличил количество атак до 12 на Лиманском направлении . При поддержке авиации атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Боровская Андреевка, Копанки, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка. Девять боестолкновений продолжаются.
На Краматорском направлении наши защитники отразили три атаки оккупантов в районе Временного Яра. Недалеко от Белой Горы продолжается еще одно боестолкновение. На Майское враг сбросил два КАБа.
На Торецком направлении враг девять раз пытался идти вперед в районах Торецка и Щербиновки. В настоящее время длится шесть боестолкновений. На Константиновку враг сбросил две авиабомбы.
На Покровском направлении враг 31 раз начинал столкновение разной интенсивности. Наши защитники отбили 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасиловка и Новоезаветовка. Пока еще продолжается 11 боестолкновений.
Продолжаются ожесточенные бои на Кураховском направлении. Вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловка, Курахового и Дачного в течение дня наши защитники отразили 16 атак противника, еще четыре боестолкновения продолжаются.
На Времевском направлении агрессор семь раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Янтарное, Константинополь и Разлив, одно боестолкновение еще продолжается.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили один штурм противника в районе острова Казацкий. На Херсон враг сбросил четыре КАБа.
На Курщине украинские защитники отбивали 11 атак захватчиков, пять боестолкновений еще продолжаются. Кроме того, враг совершил 143 артиллерийских обстрела, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1430 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9731 (+17) ед;
боевых бронированных машин — 20 221 (+16) ед;
артиллерийских систем — 21 765 (+36) ед;
РСЗО — 1260 ед.;
средств ПВО — 1038 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 813 (+86) ед;
крылатых ракет — 3014 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 33 387 (+80) ед;
специальной техники — 3686 (+5) ед.
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