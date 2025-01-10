Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 160 бойових зіткнень від початку доби

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сили оборони України завдають їм значних втрат у живій силі та техніці. Загалом від початку доби 10 січня відбулося 166 бойових зіткнень.
Головні тези:
- З початку доби 10 січня відбулося 166 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.
- Сили оборони України завдають значних втрат російським загарбникам як в живій силі, так і у техніці.
- Російська армія активно атакує населені пункти на різних напрямках, проте українські захисники відбивають численні атаки.
- Силами оборони було ліквідовано близько 1830 російських окупантів, а також вдало відбито численні спроби ворога прорвати оборонні рубежі.
Актуальна ситуація на фронті 10 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 10.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Від цинічних обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема, Олександрівка, Стара Гута, Есмань Сумської області; Леміщине, Тимофіївка Харківської області; Леонівка Чернігівської області.
Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив вісім штурмових дій неподалік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Одне боєзіткнення закінчилося, ще сім — тривають дотепер.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 32 рази поблизу населених пунктів Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне. Незавершеними залишилися дев’ять атак противника.
На Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка противник двічі атакував позиції наших військ.
Сили оборони відбили 22 атаки росіян поблизу Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку. Незавершеними залишилися дев’ять атак противника.
На Торецькому напрямку противник атакував чотири рази неподалік населених пунктів Торецьк. Дотепер точаться ще два боєзіткнення.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 49 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новополтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове та Янтарне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак, 19 боєзіткнень — досі тривають. Втрати ворога уточнюються.
На Новопавлівському напрямку окупанти 11 разів атакували позиції наших військ біля Костянтинополя, Зеленівки, Розливу, Роздольного, Великої Новосілки та Нескучного, три боєзіткнення продовжуються дотепер.
На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційного удару некерованими ракетами в районі населеного пункту П’ятихатки.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 10 атак російських загарбників, ще вісім атак тривають. Противник здійснив понад 160 обстрілів, з них 14 — із реактивних систем залпового вогню.
Що відомо про втрати армії РФ
За інформацією Генштабу, протягом 9 січня на фронті відбулось 161 боєзіткнення. Сили оборони ліквідували ще 1830 російських окупантів.
особового складу — близько 804930 (+1830) осіб,
танків — 9741 (+10) од,
бойових броньованих машин — 20253 (+32) од,
артилерійських систем — 21789 (+24) од,
РСЗВ — 1260 (+0) од,
засобів ППО — 1041 (+3) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21884 (+71),
крилатих ракет — 317 (+3),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 33473 (+86) од,
спеціальної техніки — 3689 (+3)
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, два засоби протиповітряної оборони, пункт управління, а також один пункт управління БпЛА російських загарбників, — додали у Генштабі.
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