Сили ППО знешкодили всі дрони під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили всі дрони під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Новий повітряний напад на мирні українські міста та села виявився для країни-агресорки Росії абсолютно безрезультативним, адже жодний з 74 дронів не долетів до своєї цілі.

Головні тези:

  • Українські сили ППО успішно захистили мирне населення під час нової повітряної атаки Росії.
  • Станом на 09:00 підтверджено збиття 47-х ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів.
  • Ще 27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Сили ППО оголосили результати своєї роботи

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що новий повітряний напад російських загарбників розпочався ще о 20:00 10 січня.

Армія РФ запустила 74 ударних БпЛА типу “Shahed” і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 47-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, внаслідок падіння збитих російських дронів у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.

Окрім того, наголошується, що 27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: facebook.com/kpszsu

Атака дронів на Росію 11 січня — що відомо

Російське Міністерство оборони стверджує, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 85 українських безпілотних літальних апаратів:

  • тридцять один БпЛА знищено над акваторією Чорного моря,

  • по шістнадцять БпЛА збиті над територіями Воронезької області та Краснодарського краю,

  • чотирнадцять — над акваторією Азовського моря,

  • чотири — над територією Білгородської області,

  • два БпЛА перехоплені над територією Тамбівської області та Курської області.

Що цікаво, про ракетну атаку Міноборони РФ жодним чином поки не згадувало.

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