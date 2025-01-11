Сили ППО знешкодили всі дрони під час нової атаки РФ

Новий повітряний напад на мирні українські міста та села виявився для країни-агресорки Росії абсолютно безрезультативним, адже жодний з 74 дронів не долетів до своєї цілі.

Сили ППО оголосили результати своєї роботи

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що новий повітряний напад російських загарбників розпочався ще о 20:00 10 січня.

Армія РФ запустила 74 ударних БпЛА типу “Shahed” і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 47-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях. Поширити

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, внаслідок падіння збитих російських дронів у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.

Окрім того, наголошується, що 27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: facebook.com/kpszsu

Атака дронів на Росію 11 січня — що відомо

Російське Міністерство оборони стверджує, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 85 українських безпілотних літальних апаратів:

тридцять один БпЛА знищено над акваторією Чорного моря,

по шістнадцять БпЛА збиті над територіями Воронезької області та Краснодарського краю,

чотирнадцять — над акваторією Азовського моря,

чотири — над територією Білгородської області,

два БпЛА перехоплені над територією Тамбівської області та Курської області.

Що цікаво, про ракетну атаку Міноборони РФ жодним чином поки не згадувало.