Сили ППО знешкодили всі дрони під час нової атаки РФ

Новий повітряний напад на мирні українські міста та села виявився для країни-агресорки Росії абсолютно безрезультативним, адже жодний з 74 дронів не долетів до своєї цілі.
Головні тези:
- Українські сили ППО успішно захистили мирне населення під час нової повітряної атаки Росії.
- Станом на 09:00 підтверджено збиття 47-х ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів.
- Ще 27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Сили ППО оголосили результати своєї роботи
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що новий повітряний напад російських загарбників розпочався ще о 20:00 10 січня.
Армія РФ запустила 74 ударних БпЛА типу “Shahed” і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, внаслідок падіння збитих російських дронів у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.
Окрім того, наголошується, що 27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Атака дронів на Росію 11 січня — що відомо
Російське Міністерство оборони стверджує, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 85 українських безпілотних літальних апаратів:
тридцять один БпЛА знищено над акваторією Чорного моря,
по шістнадцять БпЛА збиті над територіями Воронезької області та Краснодарського краю,
чотирнадцять — над акваторією Азовського моря,
чотири — над територією Білгородської області,
два БпЛА перехоплені над територією Тамбівської області та Курської області.
Що цікаво, про ракетну атаку Міноборони РФ жодним чином поки не згадувало.
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