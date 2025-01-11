У Путіна серйозні проблеми. Байден звернувся до України та Конгресу

Чинний американський лідер Джо Байден наголосив, що просто зараз російський диктатор Володимир Путін стикається з дедалі більшою кількістю масштабних проблем, тому Україна і США повинні скористатися його слабкістю.
Головні тези:
- Байден розповів про серйозні проблеми, які не може вирішити Путін.
- Президент США закликав Конгрес не допустити припинення фінансування України та продовжувати підтримувати країну у боротьбі за незалежність.
- Попри парадоксальні заяви у минулому, Трамп після перемоги на виборах неочікувано заявив про наміри підтримати Україну.
Байден закликав Конгрес боротися за перемогу України
Очільник Білого дому звернув увагу на те, що в Конгресі є значна кількість демократів і республіканців”, які не дозволять Трампу зупинити допомогу Україні.
За словами американського лідера, наразі російський диктатор перебуває "у поганій формі", оскільки загарбницька війна проти України стала для нього вкрай виснажливою.
Окрім того, потужний економічний тиск союзників Києва на РФ також відіграв важливу роль.
На цьому тлі Байден закликав Україну, США та всіх партнерів не дати Володимиру Путіну шансу на перепочинок та відновлення.
Окрім того, Джо Байден додав, що робить усе можливе в рамках своїх сил та повноважень, щоб забезпечити Україну ресурсами для перемоги над ворогом.
Що Трамп говорив про допомогу США для України
Варто зазначити, що заяви майбутнього американського президента вкрай парадоксальні.
До прикладу, ще в червні 2024 року він публічно критикував масштаби підтримки України, при цьому перекрутивши факти.
Ба більше, політик додав, що у разі перемоги одразу "розв'яже питання" з цим.
Попри це, після своєї перемоги на виборах, він неочікувано заявив, що не кине Україну напризволяще.
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