У Путіна серйозні проблеми. Байден звернувся до України та Конгресу

Чинний американський лідер Джо Байден наголосив, що просто зараз російський диктатор Володимир Путін стикається з дедалі більшою кількістю масштабних проблем, тому Україна і США повинні скористатися його слабкістю.

Байден закликав Конгрес боротися за перемогу України

Очільник Білого дому звернув увагу на те, що в Конгресі є значна кількість демократів і республіканців”, які не дозволять Трампу зупинити допомогу Україні.

Я знаю, на (Капітолійському — ред.) пагорбі є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Я сподіваюсь і очікую, що вони висловляться та не погодяться з президентом (Дональдом Трампом — ред.), якщо той вирішить припинити фінансування України. Джо Байден Президент США

За словами американського лідера, наразі російський диктатор перебуває "у поганій формі", оскільки загарбницька війна проти України стала для нього вкрай виснажливою.

Окрім того, потужний економічний тиск союзників Києва на РФ також відіграв важливу роль.

На цьому тлі Байден закликав Україну, США та всіх партнерів не дати Володимиру Путіну шансу на перепочинок та відновлення.

У Путіна зараз економічні проблеми, серйозні економічні проблеми, а також політичні проблеми всередині країни, — заявив чинний президент США. Поширити

Окрім того, Джо Байден додав, що робить усе можливе в рамках своїх сил та повноважень, щоб забезпечити Україну ресурсами для перемоги над ворогом.

Що Трамп говорив про допомогу США для України

Варто зазначити, що заяви майбутнього американського президента вкрай парадоксальні.

До прикладу, ще в червні 2024 року він публічно критикував масштаби підтримки України, при цьому перекрутивши факти.

Ба більше, політик додав, що у разі перемоги одразу "розв'яже питання" з цим.

Я розв'яжу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я розв'яжу питання з цим Дональд Трамп Майбутній президент США

Попри це, після своєї перемоги на виборах, він неочікувано заявив, що не кине Україну напризволяще.