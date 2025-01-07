Байден готує свій останній пакет військової допомоги Україні — що відомо

Згідно з даними журналістів, уже 9 січня американський лідер Джо Байден має намір оголосити про свій фінальний пакет військової допомоги Україні.

Остання військова допомога адміністрації Байдена для України

За словами інсайдерів у Білому домі, оголошення пакета військової допомоги США відбудеться в день засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

Поки не вдалося дізнатися точну вартість пакета, попри це, достеменно відомо, що цього разу він буде "чималим".

Анонімні джерела стверджують, що Джо Байден не планує витратити на нього всі 4 мільярди доларів, що залишилися у його адміністрації в межах затвердженого Конгресом фінансування для України.

За попередніми даними, має зостатися понад 2 млрд дол, якими зможе розпорядитись команда Дональда Трампа.

Поки у Білому домі цю інформацію офіційно не підтверджували.

Що відомо про попередній пакет допомоги для України

Як уже згадувалося раніше, 30 грудня офіційний Вашингтон оголосив про пакет оборонної допомоги Україні обсягом майже 2,5 млрд дол.

Тоді йшлося про надання Збройним силам України зброї та устаткування із запасів Міноборони США на суму 1,25 млрд дол.

Окрім того, було дозволено розміщення замовлень на нову зброю обсягом 1,22 млрд дол у межах Ініціативи з безпекової допомоги Україні (USAI).

Що важливо розуміти, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 року загальний обсяг військової допомоги США Україні становить 66 мільярдів доларів.

До слова, нещодавно майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що планує продовжити підтримку України, однак поки не розкрив усі деталі.